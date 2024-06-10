Только «Чикаго» провел ужин с Левшуновым на драфт-комбайне – игрок пошутил, что пил пиво. У «Блэкхокс» 2-й выбор на драфте НХЛ
Представители «Чикаго» встретились с Артемом Левшуновым.
В Баффало прошел драфт-комбайн молодых хоккеистов, которые выйдут на драфт НХЛ-2024. На нем проводилось тестирование игроков на их подготовку.
Сообщается, что только «Чикаго» провел ужин с 18-летним белорусским хоккеистом Артемом Левшуновым. «Блэкхокс» владеют вторым общим выбором на драфте.
«Было круто. Мы хорошо пообщались. Нам было весело», – сказал защитник.
Затем игрок пошутил, что на встрече выпил пару кружек пива: «Нет, нет, нет. Просто хорошо провели время».
В прошлом сезоне Левшунов играл в университетской лиге NCAA за университет Мичигана и набрал 35 (9+26) очков в 38 матчах.