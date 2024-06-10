Только «Чикаго» провел ужин с Левшуновым на драфт-комбайне – игрок пошутил, что пил пиво. У «Блэкхокс» 2-й выбор на драфте НХЛ

Теги Чикаго НХЛ Драфт НХЛ алкоголь и спорт Артем Левшунов Хоккей

Представители «Чикаго» встретились с Артемом Левшуновым.

В Баффало прошел драфт-комбайн молодых хоккеистов, которые выйдут на драфт НХЛ-2024. На нем проводилось тестирование игроков на их подготовку.

Сообщается, что только «Чикаго» провел ужин с 18-летним белорусским хоккеистом Артемом Левшуновым. «Блэкхокс» владеют вторым общим выбором на драфте.

«Было круто. Мы хорошо пообщались. Нам было весело», – сказал защитник.

Затем игрок пошутил, что на встрече выпил пару кружек пива: «Нет, нет, нет. Просто хорошо провели время».

В прошлом сезоне Левшунов играл в университетской лиге NCAA за университет Мичигана и набрал 35 (9+26) очков в 38 матчах.

3 комментария
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Заголовок мутный,я понял,что только с ним провели беседу,а он уже по пиву в местной бадыге
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