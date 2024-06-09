Шалунов заработает около 75 млн рублей за сезон по новому контракту с «Локомотивом» (Metaratings)

Появились подробности о зарплате Максима Шалунова в «Локомотиве».

Ранее стало известно, что 31-летний нападающий продлит соглашение с ярославским клубом на 2 года.

По информации Metaratings, Шалунов заработает около 75 млн рублей в предстоящем сезоне по новому контракту с « », который будет подписан в ближайшее время.

В минувшем сезоне на счету 68 матчей в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ и 36 (17+19) очков при показателе полезности «+13». В плей-офф на его счету 17 матчей и 6 (5+1) очков при полезности «+8».