Шалунов заработает около 75 млн рублей за сезон по новому контракту с «Локомотивом» (Metaratings)

Теги Локомотив КХЛ Максим Шалунов деньги Хоккей

Появились подробности о зарплате Максима Шалунова в «Локомотиве».

Ранее стало известно, что 31-летний нападающий продлит соглашение с ярославским клубом на 2 года.

По информации Metaratings, Шалунов заработает около 75 млн рублей в предстоящем сезоне по новому контракту с «Локомотивом», который будет подписан в ближайшее время.

В минувшем сезоне на счету Шалунова 68 матчей в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ и 36 (17+19) очков при показателе полезности «+13». В плей-офф на его счету 17 матчей и 6 (5+1) очков при полезности «+8».

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну хоть не 90 млн, как было
+2
0
+2
Нужен качественный лег-центр и идём за КГ!
+1
0
+1
В Ска переписали бы на 50
0
0
0
Слов нет, такую зп выдать, хуже только Бурдас в Тракторе.
0
0
0
Кто знает,сколько у нас осталось под кепкой?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий