Шалунов заработает около 75 млн рублей за сезон по новому контракту с «Локомотивом» (Metaratings)
Появились подробности о зарплате Максима Шалунова в «Локомотиве».
Ранее стало известно, что 31-летний нападающий продлит соглашение с ярославским клубом на 2 года.
По информации Metaratings, Шалунов заработает около 75 млн рублей в предстоящем сезоне по новому контракту с «Локомотивом», который будет подписан в ближайшее время.
В минувшем сезоне на счету Шалунова 68 матчей в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ и 36 (17+19) очков при показателе полезности «+13». В плей-офф на его счету 17 матчей и 6 (5+1) очков при полезности «+8».