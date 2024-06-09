Потолок зарплат в НХЛ увеличится до 88 млн долларов в сезоне-2024/25

Теги НХЛ Ассоциация игроков НХЛ деньги потолок зарплат Хоккей

Потолок зарплат в НХЛ увеличится в сезоне-2024/25.

В следующем сезоне потолок зарплат в лиге будет увеличен на 4,5 млн долларов – до 88 млн долларов против 83,5 млн в текущем сезоне.

Отмечается, что потолок еще не поднимался более чем на 4 млн долларов за сезон с 2018 года.

Пол зарплат в НХЛ составит 65 млн долларов, средний уровень – 76,5 млн долларов.

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12 комментариев
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Для многих команд - замечательная новость !

Как теперь - удержит Торонто Марнера ?
Как будут дела у Тампы ?
...
+7
-3
+4
Ответ Gord Lane
И по прогнозам до 92 миллионов в сезоне 2025-2026
«Миннесота» сможет Шестеркину лямов 15 тогда предложить :))
+3
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И по прогнозам до 92 миллионов в сезоне 2025-2026
+2
-1
+1
Наверняка это агент Никитоса пробил темку, теперь Касатки могут Задору выписать сколько он просит 🙂 И это хорошо, потому что это явно его команда, и он туда отлично вписался.
+1
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+1
Для чего и как посчитан средний уровень?
+1
-1
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Для многих команд - замечательная новость ! Как теперь - удержит Торонто Марнера ? Как будут дела у Тампы ? ...
Зачем Торонто Марнер? да и еще Таварес.
Они ждут окончания сезона следующего что бы получить 21 мульт в платежку.

Да и у Тампы все норм - разве что Стемкос будет просить новый контракт.
+1
-1
0
Ответ Gord Lane
И по прогнозам до 92 миллионов в сезоне 2025-2026
Это вообще супер новость для многих.
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