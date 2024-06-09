Потолок зарплат в НХЛ увеличится до 88 млн долларов в сезоне-2024/25

Потолок зарплат в НХЛ увеличится в сезоне-2024/25.

В следующем сезоне потолок зарплат в лиге будет увеличен на 4,5 млн долларов – до 88 млн долларов против 83,5 млн в текущем сезоне.

Отмечается, что потолок еще не поднимался более чем на 4 млн долларов за сезон с 2018 года.

Пол зарплат в составит 65 млн долларов, средний уровень – 76,5 млн долларов.