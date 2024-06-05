Морозов о проекте БАЗА: «КХЛ важно, чтобы игроки могли развиваться, заниматься самообразованием и получать актуальные на знания»

Теги Алексей Морозов бизнес КХЛ деньги Хоккей

Глава КХЛ Алексей Морозов высказался об образовательном проекте лиги для игроков.

КХЛ сегодня запустила проект БАЗА. В Большой Академии Знаний Атлетов хоккеисты смогут прокачать навыки в вопросах финансовой и юридической грамотности, спортивной психологии и личного бренда.

«Год назад мы приняли новую стратегию развития КХЛ, в которой работа со спортсменами выделена в отдельное направление. Одна из главных задач – улучшение сервиса для хоккеистов не только во время игрового и тренировочного процесса, но и за пределами льда.

Для нас важно, чтобы игроки могли развиваться, заниматься самообразованием и получать актуальные на сегодняшний день знания.

Представляем наш проект БАЗА, в котором мы создали полезные образовательные курсы для игроков КХЛ», – сказал Морозов.

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1 комментарий
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