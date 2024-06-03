Бушар – 6-й защитник в истории НХЛ с 20+ ассистами за один плей-офф. Лидирует Коффи – 25 передач

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Эван Бушар из «Эдмонтона» приблизился к историческому рекорду НХЛ.

В шестой игре финала Западной конференции «Ойлерз» оказались сильнее «Далласа» (2:1, 4-2 в серии) и сыграют за Кубок Стэнли с «Флоридой».

24-летний хоккеист канадской команды набрал 2 (0+2) очка в последнем матче и 27 (6+21) баллов за результативность в этом плей-офф.

Бушар стал шестым защитником в истории НХЛ, сделавшим 20 и более голевых передач за один розыгрыш Кубка Стэнли.

Лидирует по ассистам Пол Коффи – 25 за «Эдмонтон» в сезоне-1984/85. 24 результативных паса у Эла Макинниса («Калгари», сезон-1988/89), 23 – у Брайана Лича («Рейнджерс», сезон-1993/94), 21 – на счету Кэйла Макара («Колорадо», сезон-2021/22) и 20 – у Миро Хейсканена («Даллас», сезон-2019/20).

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1 комментарий
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1. Даже сейчас уже очень Крутая компания. 2. Каждая следующая передача двигает вниз легенду.
Очень мощно
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