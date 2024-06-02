Адам Фокс: «С Шестеркиным воротах у тебя всегда есть шанс. Ставили цель взять Кубок Стэнли, но потерпели неудачу»

Адам Фокс отметил игру Игоря Шестеркина.

«Флорида» обыграла «Рейнджерс» в серии (4-2, 2:1 в шестом матче).

Вратарь клуба из Нью-Йорка в серии отразил 186 из 200 бросков (93%). Плей-офф россиянин завершил с 10 победами в 16 играх при 92,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,34.

«Мы весь год занимали первое место в лиге – очевидно, думали, что можем выиграть и Кубок Стэнли. ,

Когда в воротах стоит этот парень [Шестеркин], ты всегда чувствуешь, что у тебя есть шанс. Еще в тренировочном лагере мы поставили перед собой цель выиграть Кубок, но потерпели неудачу», – сказал защитник «Рейнджерс».