Адам Фокс: «С Шестеркиным воротах у тебя всегда есть шанс. Ставили цель взять Кубок Стэнли, но потерпели неудачу»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Игорь Шестеркин Адам Фокс Хоккей

Адам Фокс отметил игру Игоря Шестеркина.

«Флорида» обыграла «Рейнджерс» в серии (4-2, 2:1 в шестом матче). 

Вратарь клуба из Нью-Йорка в серии отразил 186 из 200 бросков (93%). Плей-офф россиянин завершил с 10 победами в 16 играх при 92,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,34. 

«Мы весь год занимали первое место в лиге – очевидно, думали, что можем выиграть и Кубок Стэнли. ,

Когда в воротах стоит этот парень [Шестеркин], ты всегда чувствуешь, что у тебя есть шанс. Еще в тренировочном лагере мы поставили перед собой цель выиграть Кубок, но потерпели неудачу», – сказал защитник «Рейнджерс».

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