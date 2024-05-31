Мусин станет тренером в школе «Ак Барса» («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс КХЛ детский хоккей Дамир Мусин Хоккей

Дамир Мусин будет работать в системе «Ак Барса».

Как сообщает «Бизнес Online», экс-защитник казанского клуба будет работать тренером в школе «Ак Барса».

В феврале стало известно, что Дамир Мусин завершил карьеру из-за проблем со спиной.

В Фонбет Чемпионате КХЛ защитник играл за «Ак Барс», «Сочи», «Нефтехимик», «Спартак» и «Витязь». В общей сложности он сыграл 340 матчей в лиге и записал на свой счет 48 (11+37) очков при полезности «плюс 31».

В составе «Ак Барса» хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина-2018.

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