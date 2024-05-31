Абрамов о ЦСКА: «Ушли многолетние лидеры, немножко вектор меняется. Но все готовы, заряжены, есть цели. Нужно показывать лучший хоккей»

Теги ЦСКА Илья Воробьев КХЛ Виталий Абрамов Хоккей

Виталий Абрамов высказался об изменениях в составе ЦСКА.

Новым главным тренером команды ранее стал Илья Воробьев.

«Конечно, ты это чувствуешь. Ушли многолетние лидеры, немножко вектор меняется. Но все готовы, все заряжены, есть цели.

У нас новый тренер, будут новые требования. Нужно их выполнять и показывать лучший хоккей.

Чего-то особенного пока не было, но он рассказал, какой он видит игру ЦСКА под его руководством – очень будет важна скорость. Надо будет провести хорошую предсезонку, чтобы все были готовыми», – сказал нападающий ЦСКА Виталий Абрамов.

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1 комментарий
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ЦСКА это настоящий вызов Воробьёву ....
Посмотри что получится....
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