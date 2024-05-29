Макдэвид об 1-2 с «Далласом»: «Они хорошо играют в меньшинстве, агрессивны и затрудняют вход в зону. Мы верим, что можем собраться и вернуться в серию»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид заявил, что в «Эдмонтоне» верят в победу над «Далласом».

Ранее «Ойлерс» уступили «Старс» в третьей игре финала Западной конференции (3:5, 1-2). 

«Наша команда умеет правильно реагировать [на поражения]. В нашей раздевалке есть уверенность, что мы можем справиться с такими ситуациями.

Я знаю, что сегодня вечером будет то же самое. Они хорошо играют в меньшинстве. Они агрессивны на своей половине и затрудняют вход в зону.

И даже когда это удается, тяжело организовать розыгрыш, чтобы замедлить их. Снова повторю, у них очень хорошее меньшинство. Но мы должны собраться и вернуться в серию», – сказал капитан «Эдмонтона». 

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1 комментарий
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А перед серией все трубили что у Далласа худшее меньшинство)
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