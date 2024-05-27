Михайлов о ЧМ-2024: «Вывеска финала – скромная, голов – кот наплакал. Спорт стал заложником политики. Испортили турнир, который у нас так ценят и любят»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Чехии по хоккею телевидение Борис Михайлов Сборная Швейцарии по хоккею ЧМ по хоккею Политика Хоккей

Борис Михайлов считает, что ЧМ по хоккею был испорчен из-за политики.

– Вы – восьмикратный чемпион мира, плюс у вас два серебра и одна бронза. Интересно мнение легенды ЧМ о турнире в Чехии.

– У меня никакого мнения нет. В Чехию не допустили сборную России, поэтому автоматически турнир перестал быть интересным. Посмотрел один период бронзового матча, два – финала. Ничего интересного – ни холодно, ни жарко.

– Слабый уровень?

– Средний. Как и уровень финалистов. Вывеска главного матча – скромная, голов – кот наплакал.

Но самое обидное, что спорт стал заложником политики. В итоге испортили турнир, который в нашей стране все так ценят и любят – и болельщики, и хоккеисты. Это надо было постараться!

– Недовольны, что российское ТВ его показало в полном формате?

– Почему? Чем больше хоккея на наших экранах, тем лучше. Одно дело – очередные сериалы, другое – спорт, хоккей. Я за второе, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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4 комментария
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ахпхп . рекорд по количеству зрителей на никому не нужен чм))
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Рядышком новость, что турнир стал рекордным по посещаемости болельщиками😊 На мой взгляд, это тоже показатель!
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Отличный турнир, болельщиков меньше стало только в россии
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Интересно, какие рейтинги были у ЧМ на кинопоиске
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