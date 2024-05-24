Драйзайтль – 5-й игрок в истории НХЛ, набравший очки в 13+ подряд играх со старта плей-офф

Теги рейтинги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Марк Мессье Брайан Троттье Бобби Орр Нэтан Маккиннон Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль набрал очки в 13 подряд играх со старта плей-офф.

Форвард «Эдмонтона» забросил шайбу в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Далласом» (3:2 2ОТ, 1-0). 

В активе 28-летнего нападающего стало 25 (9+16) очков в 13 играх в текущем плей-офф. Он лидирует в гонке бомбардиров. 

Драйзайтль стал 5-м игроком в истории НХЛ, чья результативная серия со старта отдельного розыгрыша плей-офф продлилась до 13 или более игр. 

Ранее в список вошли Брайан Троттье (1981 год, «Айлендерс», 18 игр, рекорд в том числе и для любого отрезка за один плей-офф), Бобби Орр (1970, «Бостон», 14; 1972, «Бостон», 13), Марк Мессье («Эдмонтон», 1988, 14), Нэтан Маккиннон («Колорадо», 2020, 14). 

7 комментариев
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Как и в 2022, у Леона просто сумасшедшая статистика. Остается вопрос - смогут ли Мак и Драйз и дальше компенсировать привозы Кулака, Деврнэ и Нерса?
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+3
Нет Гретцки и Лемье?
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Мне очень нравится, что не только два гения "тащат", а ещё и Бушар, Хайман и РНХ активно помогают. Настоящая команда ❤️‍🔥
+2
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Лютая конечно стата у него
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Ответ serg wyxa
Нет Гретцки и Лемье?
Согласен, неправильная какая-то статистика 🧐😁
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Ответ serg wyxa
Нет Гретцки и Лемье?
У них есть серии 16 и 15 - просто не со старта ;)
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Ответ serg wyxa
Нет Гретцки и Лемье?
Там есть оговорка "со старта плова", у них и подлиннее серии с очками имеются. Но и без этого 13 матчей подряд в плове с очками - суперрезультат без всякого рода сравнений с кем-то. Ну как бы и хоккеист Драйзайтль невероятный, так что неудивительно, что он такие цифры показал.
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