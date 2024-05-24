Драйзайтль – 5-й игрок в истории НХЛ, набравший очки в 13+ подряд играх со старта плей-офф

Леон Драйзайтль набрал очки в 13 подряд играх со старта плей-офф.

Форвард « » забросил шайбу в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Далласом» (3:2 2ОТ, 1-0).

В активе 28-летнего нападающего стало 25 (9+16) очков в 13 играх в текущем плей-офф. Он лидирует в гонке бомбардиров.

стал 5-м игроком в истории , чья результативная серия со старта отдельного розыгрыша плей-офф продлилась до 13 или более игр.

Ранее в список вошли Брайан Троттье (1981 год, «Айлендерс», 18 игр, рекорд в том числе и для любого отрезка за один плей-офф), (1970, «Бостон», 14; 1972, «Бостон», 13), («Эдмонтон», 1988, 14), Нэтан Маккиннон («Колорадо», 2020, 14).