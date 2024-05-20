Швеция выиграла все 6 матчей с общим счетом 29:8 на ЧМ-2024. Команда обеспечила первое место в группе

Теги Сборная Швеции по хоккею Сборная Франции по хоккею ЧМ по хоккею Сэм Халлам Хоккей

Сборная Швеции продлила победную серию на ЧМ по хоккею.

Команда тренера Сэма Халлама обыграла сборную Франции (3:1) в матче группового этапа ЧМ-2024.

Шведская сборная выиграла все шесть матчей в основное время на турнире. Общий счет шайб – 29:8.

Команда досрочно заняла первое место в группе B, опережая команду США на пять очков за один матч до завершения группового этапа.

Швеция продолжит чемпионат 21 мая матчем против команды Словакии.

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