Швеция выиграла все 6 матчей с общим счетом 29:8 на ЧМ-2024. Команда обеспечила первое место в группе
Сборная Швеции продлила победную серию на ЧМ по хоккею.
Команда тренера Сэма Халлама обыграла сборную Франции (3:1) в матче группового этапа ЧМ-2024.
Шведская сборная выиграла все шесть матчей в основное время на турнире. Общий счет шайб – 29:8.
Команда досрочно заняла первое место в группе B, опережая команду США на пять очков за один матч до завершения группового этапа.
Швеция продолжит чемпионат 21 мая матчем против команды Словакии.