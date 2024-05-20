Швеция выиграла все 6 матчей с общим счетом 29:8 на ЧМ-2024. Команда обеспечила первое место в группе

Сборная Швеции продлила победную серию на ЧМ по хоккею.

Команда тренера Сэма Халлама обыграла сборную (3:1) в матче группового этапа ЧМ-2024.

Шведская сборная выиграла все шесть матчей в основное время на турнире. Общий счет шайб – 29:8.

Команда досрочно заняла первое место в группе B, опережая команду США на пять очков за один матч до завершения группового этапа.

продолжит чемпионат 21 мая матчем против команды Словакии.