Бринд′Амор о 0-3 с «Рейнджерс»: «Все сосредоточены на плохой игре «Каролины», но мы чертовски хороши»

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли Род Бринд′Амор НХЛ Хоккей

Род Бринд′Амор считает, что «Каролина» хорошо играет в серии с «Рейнджерс».

«Каролина» уступила «Рейнджерс» (2:3 ОТ) в третьем матче и проигрывает 0-3 в серии второго раунда Кубка Стэнли.

«Все сосредоточены на том, как плохо мы играем, но на самом деле мы играем чертовски хорошо. Я смотрю на это таким образом. Разделяю это.

Мы проиграли один матч [на своем льду], но должны хорошо сыграть во втором. Речь идет о том, как сделать историю немного лучше. Вот в чем разница.

Мне понравилось, как мы играли. Нам нужно найти решения.

Наши особенные хоккеисты должны сыграть по-особенному в правильные моменты в большинстве. Это то, чего нам не хватает сейчас», – сказал главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор.

В третьем матче клуб не реализовал большинство пять раз, всего в серии –  0 из 15 раз.

«Каролина» шла за кубком, но летит 0-3. Ответ простой: катастрофа в атаке и неравных составах

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9 комментариев
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Бринда попрут наверное, если проиграют, и как бы за дело - из года в год у сильной команды особо нет продвижения. Но с Рейнджерами и правда сейчас не прет просто, а так то неплохи они.
+8
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+8
Особенные это официальное название инвалидов. С намеком высказался?
+7
-1
+6
Состав который уже год позволяет забираться высоко, но под руководством физрука достичь чего-то шансов нет. Ошибка руководства Каролины, что ему позволяют слить в унитаз очередной сезон.
+6
-2
+4
0-4 Бостон, 1-4 Тампа, 0-4 Флорида, 0-3 Рейнджерс. Он реально думает что они играют на равных но им просто не не везет?)
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Кудашов также вещал когда Динамо Трактору горело в этом плей-офф.
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Играете хорошо, но счёт 0:3. Эту серию заберёт Рейнджерс.
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Я посмотрел все три игры. И слабовато они выглядели в первой. Вернее нормально, но Копы сильнее явно. А во второй и третьей видно, что команда то отличная. Но чего-то ей явно не хватает.
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Отставка не за горами
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Проблема в провальном большинстве и что у Каролины нет своего Панарина и Нечушкина не говоря уже о Мккинонах, Пастерняках и тд. У Каролины нет лидера который бы решал в нужный момент, как тот же Пастерняк в матче с Лифс или Панарин.
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