Бринд′Амор о 0-3 с «Рейнджерс»: «Все сосредоточены на плохой игре «Каролины», но мы чертовски хороши»

Род Бринд′Амор считает, что «Каролина» хорошо играет в серии с «Рейнджерс».

«Каролина» уступила « » (2:3 ОТ) в третьем матче и проигрывает 0-3 в серии второго раунда Кубка Стэнли.

«Все сосредоточены на том, как плохо мы играем, но на самом деле мы играем чертовски хорошо. Я смотрю на это таким образом. Разделяю это.

Мы проиграли один матч [на своем льду], но должны хорошо сыграть во втором. Речь идет о том, как сделать историю немного лучше. Вот в чем разница.

Мне понравилось, как мы играли. Нам нужно найти решения.

Наши особенные хоккеисты должны сыграть по-особенному в правильные моменты в большинстве. Это то, чего нам не хватает сейчас», – сказал главный тренер «Каролины» .

В третьем матче клуб не реализовал большинство пять раз, всего в серии – 0 из 15 раз.

«Каролина» шла за кубком, но летит 0-3. Ответ простой: катастрофа в атаке и неравных составах