Макдэвид – 3-й игрок в истории НХЛ, набравший 150+ очков с учетом плей-офф в 3 сезонах подряд

Теги рейтинги Кубок Стэнли Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ Ги Лефлер Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 150+ очков с учетом плей-офф в 3-м сезоне подряд.

Капитан «Эдмонтона» сделал результативную передачу в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (3:2, 2-2). 

На счету 27-летнего канадца стало 18 (2+16) очков в 9 играх в текущем плей-офф. Всего за сезон (с учетом регулярки) – 150 (34+116) баллов в 85 играх. 

Макдэвид достиг этой отметки в 3-м сезоне подряд (2021/22 – 156 в 96, 2022/23 – 173 в 94). 

До него в истории НХЛ было только 2 игрока с таким достижением. Уэйн Гретцки набирал по 150+ очков с учетом плей-офф в 11 сезонах подряд (1980/81 – 1990/91, «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес»), Ги Лефлер – в 3 (1976/77 – 1978/79, «Монреаль»). 

 

2 комментария
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2 года и все - UFA 😬😬😁😁🤣🤣
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Мы везунчики, как футбольные болельщики в эпоху Месси и Роналду, так и хоккейные Овечкин и МакДэвид.
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