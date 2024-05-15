Макдэвид – 3-й игрок в истории НХЛ, набравший 150+ очков с учетом плей-офф в 3 сезонах подряд

Коннор Макдэвид набрал 150+ очков с учетом плей-офф в 3-м сезоне подряд.

Капитан « » сделал результативную передачу в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (3:2, 2-2).

На счету 27-летнего канадца стало 18 (2+16) очков в 9 играх в текущем плей-офф. Всего за сезон (с учетом регулярки) – 150 (34+116) баллов в 85 играх.

достиг этой отметки в 3-м сезоне подряд (2021/22 – 156 в 96, 2022/23 – 173 в 94).

До него в истории было только 2 игрока с таким достижением. набирал по 150+ очков с учетом плей-офф в 11 сезонах подряд (1980/81 – 1990/91, «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес»), – в 3 (1976/77 – 1978/79, «Монреаль»).