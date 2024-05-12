Беруби – один из основных претендентов на пост главного тренера «Торонто»

Теги Торонто Сент-Луис НХЛ Крэйг Беруби Хоккей

Крэйг Беруби может возглавить «Торонто».

Канадский клуб занялся наймом нового главного тренера после решения отправить в отставку Шелдона Кифа, который руководил командой в течение пяти сезонов.

В этом сезоне «Мэйпл Лифс» проиграли «Бостону» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.

Одним из основных претендентов на замену Кифу считается тренер Крэйг Беруби.

По ходу этого сезона специалист был уволен из «Сент-Луиса». В 2019 году команда под руководством Беруби выиграла Кубок Стэнли.

4 комментария
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он их лупить будет?
так им и Грязный Нази сгодится🙄
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По стилю вряд ли им подходит
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Крэйг Беруби это хоккейный аналог Дока Риверса. Камон, лэт’с гоу, как говорится.
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