Беруби – один из основных претендентов на пост главного тренера «Торонто»

Крэйг Беруби может возглавить «Торонто».

Канадский клуб занялся наймом нового главного тренера после решения отправить в отставку Шелдона Кифа, который руководил командой в течение пяти сезонов.

В этом сезоне «Мэйпл Лифс» проиграли «Бостону» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.

Одним из основных претендентов на замену Кифу считается тренер .

По ходу этого сезона специалист был уволен из «Сент-Луиса». В 2019 году команда под руководством Беруби выиграла Кубок Стэнли.