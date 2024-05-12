Беруби – один из основных претендентов на пост главного тренера «Торонто»
Крэйг Беруби может возглавить «Торонто».
Канадский клуб занялся наймом нового главного тренера после решения отправить в отставку Шелдона Кифа, который руководил командой в течение пяти сезонов.
В этом сезоне «Мэйпл Лифс» проиграли «Бостону» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.
Одним из основных претендентов на замену Кифу считается тренер Крэйг Беруби.
По ходу этого сезона специалист был уволен из «Сент-Луиса». В 2019 году команда под руководством Беруби выиграла Кубок Стэнли.
так им и Грязный Нази сгодится🙄