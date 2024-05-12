Президент владеющей «Торонто» компании: «Мы здесь не для того, чтобы продавать джерси, а чтобы побеждать. Сделаем все возможное»
Руководитель «Торонто» заявил о желании побеждать.
«Мэйпл Лифс» проиграли «Бостону» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли, а после этого уволили главного тренера Шелдона Кифа.
«Я всегда считал, что формула успеха – это мастерство в сочетании с химией и сплоченностью.
В разгар серии плей-офф при счете 1-3 я получил полное представление о химии и единстве, которые есть у Брэда Треливинга и Брендана Шенахана.
Считаю, что мастерство, слаженность и единство – это рецепт успеха. А для меня успех – это победа в Кубке Стэнли.
Никакого самоуспокоения. Мы здесь не для того, чтобы продавать джерси.
Мы здесь для того, чтобы побеждать. И мы сделаем для этого все возможное», – сказал президент и генеральный директор Maple Leaf Sports & Entertainment Кит Пелли.