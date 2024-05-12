Президент владеющей «Торонто» компании: «Мы здесь не для того, чтобы продавать джерси, а чтобы побеждать. Сделаем все возможное»

Теги Торонто Брендан Шенахан НХЛ Брэд Треливинг Хоккей

Руководитель «Торонто» заявил о желании побеждать.

«Мэйпл Лифс» проиграли «Бостону» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли, а после этого уволили главного тренера Шелдона Кифа.

«Я всегда считал, что формула успеха – это мастерство в сочетании с химией и сплоченностью.

В разгар серии плей-офф при счете 1-3 я получил полное представление о химии и единстве, которые есть у Брэда Треливинга и Брендана Шенахана.

Считаю, что мастерство, слаженность и единство – это рецепт успеха. А для меня успех – это победа в Кубке Стэнли.

Никакого самоуспокоения. Мы здесь не для того, чтобы продавать джерси.

Мы здесь для того, чтобы побеждать. И мы сделаем для этого все возможное», – сказал президент и генеральный директор Maple Leaf Sports & Entertainment Кит Пелли.

2 комментария
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почти 60 лет "побеждают"
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Шенахан остаётся то есть, а всех собак на Кифа повесили?
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