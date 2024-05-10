Гатиятулин не настроен играть от обороны в «Ак Барсе»: «История превратилась в миф – мы автобусов не ставили. В «Тракторе» меня съедали, но атаковали больше впечатлявшего «Спартака»
Анвар Гатиятулин заявил, что не намерен играть в оборонительный хоккей в «Ак Барсе».
– В какой хоккей будет играть «Ак Барс» под вашим руководством?
– Когда я еще тренировал детей, и потом работал в МХЛ мы всегда играли в веселый и активный хоккей.
В КХЛ на первый план выходит результат. Если будет командная скорость, то мы будем играть активно. Если активности от игроков нет, то и не получится такой хоккей.
Когда мы в «Тракторе» взяли бронзу в сезоне-2017/18, мы играли активно уже с предсезонки.
Тогда у нас все получалось, но по ходу регулярного чемпионата нам не хватало скорости. Пришлось менять манеру игры: начали больше уделять внимание построению, выходу из зоны и позиционной атаке.
Когда мы с «Трактором» взяли бронзу в сезоне-2021/22, тоже не играли от обороны. Мы были в тройке по забитым голам.
– Проговорим – вы не настроены играть в оборонительный хоккей?
– Не настроен. Но я не скажу, что в «Тракторе» мы постоянно играли в оборонительный хоккей.
Просто у нас не было глубины состава – нагрузка падала на одних и тех же. Если мы не были свежими, приходилось менять тактику и манеру игры. В любом случае внимание игре без шайбы мы будем уделять.
Еще в современном хоккее многое зависит от исполнителей. Взять тот же форчек. Нужны игроки с отличным катанием, чтобы все получалось, а не просто катить в чужую зону ради обозначения давления.
Вижу, что история с моим оборонительным хоккеем превратилась в какой-то миф. Да, мы могли в силу разных причин мало забивать, но автобусов никогда не ставили.
Есть, допустим, статистика, что даже за те 14 матчей в прошлом сентябре, за которые меня съедали, «Трактор» провел в атаке на 10 минут больше, чем «Спартак», который всех впечатлял.
Но не буду же на каждую пресс-конференцию приходить с какими-то данными и что-то доказывать.
Да и сейчас что об этом говорить? В Казани будет новая история, – сказал Анвар Гатиятулин.