«Спартак» выменял Корбита и Степана Тарасенко у «Адмирала» на Ручкина
«Спартак» выменял нападающего Прохора Корбита у «Адмирала».
Форвард Степан Тарасенко также стал игроком системы московского клуба.
Взамен «Адмирал» получил защитника Семена Ручкина.
В минувшем сезоне 21-летний Прохор Корбит провел 46 матчей и набрал 12 (7+5) очков.
17-летний Тарасенко в прошлом сезоне дебютировал на уровне МХЛ за «Тайфун», набрав 25 (12+13) очков в 48 матчах и став лидером команды по силовым приемам.
Защитник Семен Ручкин в минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ сделал 4 передачи в 55 играх регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 3 игры при полезности «-3».