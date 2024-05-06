«Спартак» выменял Корбита и Степана Тарасенко у «Адмирала» на Ручкина

Теги Спартак переходы КХЛ МХЛ Адмирал Семен Ручкин Прохор Корбит Хоккей

«Спартак» выменял нападающего Прохора Корбита у «Адмирала».

Форвард Степан Тарасенко также стал игроком системы московского клуба. 

Взамен «Адмирал» получил защитника Семена Ручкина.

В минувшем сезоне 21-летний Прохор Корбит провел 46 матчей и набрал 12 (7+5) очков.

17-летний Тарасенко в прошлом сезоне дебютировал на уровне МХЛ за «Тайфун», набрав 25 (12+13) очков в 48 матчах и став лидером команды по силовым приемам.

Защитник Семен Ручкин в минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ сделал 4 передачи в 55 играх регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 3 игры при полезности «-3».

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3 комментария
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Обмен с огромным выигрышем Спартака. За Ручкина получить Корбита в четвёртое звено и хорошего проспекта для МХК это большой успех.
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что за ограбление??? похоже, там ещё что-то фигурирует, например, денежная компенсация.
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Ответ Михаил Уланов
Обмен с огромным выигрышем Спартака. За Ручкина получить Корбита в четвёртое звено и хорошего проспекта для МХК это большой успех.
К сожалению, Адмиралу приходится отдавать молодёжь или лидеров даже ради откровенных бревен. Вспомните обмен Уильямса на Ртищева с Панкратовым.
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