«Спартак» выменял Корбита и Степана Тарасенко у «Адмирала» на Ручкина

«Спартак» выменял нападающего Прохора Корбита у «Адмирала».

Форвард Степан Тарасенко также стал игроком системы московского клуба.

Взамен « » получил защитника Семена Ручкина.

В минувшем сезоне 21-летний провел 46 матчей и набрал 12 (7+5) очков.

17-летний Тарасенко в прошлом сезоне дебютировал на уровне за «Тайфун», набрав 25 (12+13) очков в 48 матчах и став лидером команды по силовым приемам.

Защитник Семен Ручкин в минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ сделал 4 передачи в 55 играх регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 3 игры при полезности «-3».