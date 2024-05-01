Кравец о «Куньлуне»: «Понимаю, что нужно делать, чтобы довести команду до плей-офф. Приятно, что руководство клуба в меня верит»

Михаил Кравец высказался о назначении главным тренером «Куньлуня».

«Руководство «Куньлунь Ред Стар» обращалось ко мне и в прошлом году, и я уже дал свое согласие, но мне поступило предложение от « », и я вернулся, так как работал в Омске в сезоне-2022/2023.

В этом году для меня было неожиданно, но в то же время, конечно, и приятно, что руководство клуба в меня по-прежнему верит. В 2017 году, когда клуб только начинал свой путь, я уже работал в « », был со всеми знаком, целый год провел в Харбине. Для меня это все знакомо.

Я понимаю, что нужно делать и чем нужно заниматься, для того, чтобы довести команду до плей-офф и чтобы команда показывала достойный результат», – сказал главный тренер «Куньлуня» .