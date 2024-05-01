Кравец о «Куньлуне»: «Понимаю, что нужно делать, чтобы довести команду до плей-офф. Приятно, что руководство клуба в меня верит»

Теги Авангард КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Куньлунь Ред Стар Хоккей

Михаил Кравец высказался о назначении главным тренером «Куньлуня».

«Руководство «Куньлунь Ред Стар» обращалось ко мне и в прошлом году, и я уже дал свое согласие, но мне поступило предложение от «Авангарда», и я вернулся, так как работал в Омске в сезоне-2022/2023.

В этом году для меня было неожиданно, но в то же время, конечно, и приятно, что руководство клуба в меня по-прежнему верит. В 2017 году, когда клуб только начинал свой путь, я уже работал в «Куньлуне», был со всеми знаком, целый год провел в Харбине. Для меня это все знакомо.

Я понимаю, что нужно делать и чем нужно заниматься, для того, чтобы довести команду до плей-офф и чтобы команда показывала достойный результат», – сказал главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец.

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5 комментариев
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Вот настоящий уровень этого тренера- побороться за место в плей-офф! Непонятно лишь то, что он делал так долго в авангарде. И даже поработав главным уже столько времени до сих пор не имеет команды единомышленников- никого не приводил в штаб и т д.
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Блин, ну вот какого хрена он свое слово не сдержал в прошлом году.
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Халясе, тленелюй Кравец сан
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кто-нить может внятно и понятно объяснить кто руководит куньлунем и каков его юридический адрес,и есть ли офсайт у этого клупа.
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Очень спорный клуб конечно, тяжело с руководством Китайским может быть, там все таки другой менталитет, задачи. Для Сибири хороший был вариант, но Епанчинцов тоже неплох.
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