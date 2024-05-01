Генменеджер «Тампы» о Стэмкосе: «Приоритетная задача – посмотреть, сможем ли мы продлить контракт. Я очень на это надеюсь. Хотим, чтобы он был частью команды»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Стивен Стэмкос Жюльен Брисбуа Хоккей

Генменеджер «Тампы» назвал продление Стивена Стэмкоса приоритетной задачей.

Летом игрок может стать неограниченно свободным агентом.

В регулярном чемпионате-2023/24 Стивен Стэмкос набрал 81 (40+41) очко в 79 играх. В плей-офф НХЛ нападающий отметился 6 (5+1) баллами в 5 матчах за «Тампу».

«Очевидно, что Стивену Стэмкосу нужен контракт, и мы хотим, чтобы он был частью этой команды», – сказал генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа.

Брисбуа сообщил, что разговаривал с капитаном «Лайтнинг», а также встречатся с его агентом.

«Очевидно, что приоритетной задачей является посмотреть, сможем ли мы продлить контракт… Я очень на это надеюсь», – добавил Брисбуа.

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4 комментария
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Не менее очевидно,что новый контракт Стемкоса поставит крест на качественном боттоме и глубине в целом, чего очень не хватило в этом сезоне.
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Ждёт второго "Решения". Только решать теперь будут генмены команд НХЛ, а не Стив
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Слабак. Вон Роман Борисович по 7 человек за раз переподписывает на зарплаты уровня ВХЛ.
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Культурно набуй послали болгарина.
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