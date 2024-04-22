Браташ о «Ладе»: «Настрой был выжать максимум из возможного, это мы и пытались сделать. Хотелось порадовать болельщиков»

Теги Лада болельщики Олег Браташ КХЛ Матч ТВ Хоккей

Олег Браташ высказался о выступлении «Лады» в сезоне‑2023/24.

Клуб уступил «Авангарду» в первом раунде плей-офф (1-4 в серии).

«В КХЛ для меня был первый сезон, несмотря на 25‑летний опыт работы. Настрой был выжать максимум из возможного, что мы имеем. Это мы и пытались сделать.

В Тольятти отношение к хоккею традиционное, люди помнят прежние победы. Нам хотелось, даже имея скромные возможности, порадовать болельщиков.

Болельщики тут очень требовательные, хотя очень любят команду. Платят за игры, ходят на игры и переживают, как за свое родное», – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.

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