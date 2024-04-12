Гендиректор «Сочи» о возможном обмене со СКА: «У нас нет никаких намерений по Камалову. Мы не знаем его желаний»

Теги СКА КХЛ Никита Камалов Сочи Матч ТВ Сергей Воропаев Хоккей

Генеральный директор «Сочи» оценил информацию о трансфере Никиты Камалова.

Ранее появились данные о том, что хоккеист СКА может быть обменян в «Сочи».

«Сейчас много чего возможно, но по Камалову у нас нет никаких намерений.

Мы не знаем даже его желаний, чего он хочет дальше в своей карьере», – сказал генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев.

В сезоне-2023/24 на счету Никиты Камалова 6 (2+4) очков в 37 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «плюс 7».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 4 игры и набрал 2 (1+1) балла при полезности «минус 3».

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Прикольно
0
0
0
Конечно у вас намерений нет и быть не может. Вас перед фактом поставят, как обычно.
0
0
0
Боюсь, что его желаний никто, собственно, и не спросит. )))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий