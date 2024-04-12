Гендиректор «Сочи» о возможном обмене со СКА: «У нас нет никаких намерений по Камалову. Мы не знаем его желаний»

Генеральный директор «Сочи» оценил информацию о трансфере Никиты Камалова.

Ранее появились данные о том, что хоккеист СКА может быть обменян в «Сочи».

«Сейчас много чего возможно, но по Камалову у нас нет никаких намерений.

Мы не знаем даже его желаний, чего он хочет дальше в своей карьере», – сказал генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев.

В сезоне-2023/24 на счету Никиты Камалова 6 (2+4) очков в 37 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «плюс 7».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 4 игры и набрал 2 (1+1) балла при полезности «минус 3».