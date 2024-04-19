Борис Майоров : «Не слежу за НХЛ, читаю газету – уже тошнит, только про Овечкина пишут. Побьет ли он рекорд Гретцки. Ну сколько можно, елки-палки?»

Борис Майоров рассказал, что не следит за играми в НХЛ.

«Не уверен, что у нас много народу следит за . Я, например, не слежу. У меня нет ни канала соответствующего, ни в интернет я не заглядываю.

Читаю только спортивную газету, где смотрю результаты. Мне всегда любопытно, какие позиции занимают наши легионеры в общей статистике. Еще важно, кто сколько получает игрового времени.

И меня от этой спортивной газеты уже тошнит. Потому что там только про пишут. Такое впечатление, что у нас других хоккеистов нет.

Вот побьет он рекорд Гретцки или не побьет? Ну сколько можно, елки-палки?» – сказал двукратный олимпийский чемпион, член правления ФХР Борис Майоров.