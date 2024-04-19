Борис Майоров : «Не слежу за НХЛ, читаю газету – уже тошнит, только про Овечкина пишут. Побьет ли он рекорд Гретцки. Ну сколько можно, елки-палки?»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Борис Майоров КХЛ Матч ТВ Хоккей

Борис Майоров рассказал, что не следит за играми в НХЛ.

«Не уверен, что у нас много народу следит за Национальной хоккейной лигой. Я, например, не слежу. У меня нет ни канала соответствующего, ни в интернет я не заглядываю.

Читаю только спортивную газету, где смотрю результаты. Мне всегда любопытно, какие позиции занимают наши легионеры в общей статистике. Еще важно, кто сколько получает игрового времени.

И меня от этой спортивной газеты уже тошнит. Потому что там только про Овечкина пишут. Такое впечатление, что у нас других хоккеистов нет.

Вот побьет он рекорд Гретцки или не побьет? Ну сколько можно, елки-палки?» – сказал двукратный олимпийский чемпион, член правления ФХР Борис Майоров.

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50 комментариев
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Вот старый брюзга. )
+49
-14
+35
а я уж думал я один такой.))
+41
-11
+30
Ответ Павел Павленко
пеиеведи))
"Не уверен, что это популярно - я вот не смотрю"
+11
-2
+9
Ответ Kenshin
Он прав. Мне тоде надоело читать про Овечкина. Это интересно только его поклоникам. В России таких немного. В основном в америке.
Ещё скажи, что поклонников Бавария в России больше))) ох уж эти умники, говорящие за всю страну))))
+9
-1
+8
Люди, которые свою неуверенность популярности к определённому продукту строят лишь на собственном безразличии к нему всегда умиляют.
+16
-8
+8
Ответ Франк Небо
Люди, которые свою неуверенность популярности к определённому продукту строят лишь на собственном безразличии к нему всегда умиляют.
пеиеведи))
+8
-3
+5
Тошнит ,но читает)
+4
-1
+3
Тошнит от комментариев Майорова ёлки палки
+12
-9
+3
Ответ Станислав Бережнов
Борис прав, у нас в НХЛ немало прекрасных хоккеистов. Писать только про одного это нонсенс!
Во-первых, кто пишет про одного? Во-вторых, Овечкин не прекрасный, у него другой эпитет - уникальный.
+4
-1
+3
Ответ Джульетта Джульетта
Ворчание старого дедушки
Не следят за НХЛ???!!!Борис Александрович,Вы в своём уме???!!!Круче НХЛ ничего нет!!!Следят!!!Пристально!!!Смотрят!!!И очень,очень много людей!!!🔥🔥🔥
+10
-8
+2
Ответ Андрей174_
Чё написал? Нифига не понял, ну спасибо так спасибо!
Он написал что ты дурачок.
Какая, кстати, разница, откуда человек берет информацию?
+3
-1
+2
Не читайте до обеда советских газет (с) Хотя в североамериканских возможно тоже самое...
+3
-1
+2
https://youtu.be/FAaKCjUvjKc?si=klf7rwq8PgXOwScg
+3
-1
+2
Ворчание старого дедушки
+14
-13
+1
Газетный динозавр!🤦‍♂️
+3
-2
+1
"Не уверен, что у нас много народу следит за Национальной хоккейной лигой. Я, например, не слежу. У меня нет ни канала соответствующего, ни в интернет я не заглядываю." (с) Ей богу, это великолепно, образец логики, я не слежу, значит и другие не следят. Тогда так: я слежу, значит и другие следят. Чем такой вариант хуже?
+4
-3
+1
Ответ Андрей174_
Вот страшно быть в старости вот таким дедушкой, когда не понимаешь сегодняшний мир когда живёшь мозгами в том веке, он до сих пор инфу из газет берёт...
Комментарий удален пользователем
А про Романа-гения, автора и вдохновителя идеи хоккея 3х3 - ни слова, елки-палки.....
+4
-4
0
Ответ I. S.
Комментарий удален пользователем
Чё написал? Нифига не понял, ну спасибо так спасибо!
+1
-1
0
Ответ NACfoRekcuF
Он написал что ты дурачок. Какая, кстати, разница, откуда человек берет информацию?
Аааа ну вы щас берётесь вместе за ручки и идёте на .!.
0
0
0
Ответ Игорь Попов
человек брал олимпиады в 64 и 68 г, больше 90 % здешних заседателей еще не родились, что вы хотите друзья олимпийский чемпион читает газеты, по моему это здорово
Выдающийся хоккеист,в составе тройки Спартака внес огромный вклад в победы нашей сборной! И нормально мыслит, здраво!!!
0
0
0
Ответ Станислав Бережнов
Борис прав, у нас в НХЛ немало прекрасных хоккеистов. Писать только про одного это нонсенс!
А врать, что пишут только про одного — это что? Или Майоров думает, что кроме него газеты никто не покупает и его слова проверить нельзя?
+2
-2
0
Ответ Kenshin
Он прав. Мне тоде надоело читать про Овечкина. Это интересно только его поклоникам. В России таких немного. В основном в америке.
Сегодня вроде не первое апреля, чтоб шутит так искрометно
+1
-1
0
Ответ Hola Hola
Вот старый брюзга. )
молодость это такой недостаток. который к сожалению.быстро проходит)) Гете
+9
-9
0
Газеты читаю только в самолете. А вот Интернет-статьи - каждый день. В Интернете нет никакого ажиотажа в отношении Гретцки, Овечкина, Мэтьюса или Кучерова. Про всех пишут понемногу, но не более того. Думаю, стоит поменять газету с ангажированными журналистами на более объективные источники информации.
Особенность большинства журналистов - это искажение смысла в пользу псевдосенсации. За что не люблю эту некомпетентную в своем большинстве братию, напоминающую банду 3,14-трепачей.
Совет: не читайте газет. Пишите книги, как это сам давно делаю.
0
0
0
Борис ты неправ , не нравится не смотри, между прочим в контакте можно подписатсья безплатно на матчи нхл. Но газеты всётаки почитываеш, да кстати читать тебя не застовляют .
+6
-6
0
Еще и про Никиту и его достижение 100 передач даже Гретцки похвалил,вошел в топ 5 великих
+3
-3
0
Вот страшно быть в старости вот таким дедушкой, когда не понимаешь сегодняшний мир когда живёшь мозгами в том веке, он до сих пор инфу из газет берёт...
+19
-19
0
Так побьёт или нет всё-таки?

А вообще, зачем читать газету, от которой тошнит? Есть масса сайтов со статистикой, где не пишут про рекорд.
+5
-5
0
Понятно что у разных поколений, разные интересы. Спасибо ему, что поддерживал славу отечественного хоккея, своей игрой.
а остальное...
Хотя бы СКА (понятно что я не о команде) не облизывает и то по нынешним временам подвиг
+11
-11
0
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