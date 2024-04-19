Борис Майоров : «Не слежу за НХЛ, читаю газету – уже тошнит, только про Овечкина пишут. Побьет ли он рекорд Гретцки. Ну сколько можно, елки-палки?»
Борис Майоров рассказал, что не следит за играми в НХЛ.
«Не уверен, что у нас много народу следит за Национальной хоккейной лигой. Я, например, не слежу. У меня нет ни канала соответствующего, ни в интернет я не заглядываю.
Читаю только спортивную газету, где смотрю результаты. Мне всегда любопытно, какие позиции занимают наши легионеры в общей статистике. Еще важно, кто сколько получает игрового времени.
И меня от этой спортивной газеты уже тошнит. Потому что там только про Овечкина пишут. Такое впечатление, что у нас других хоккеистов нет.
Вот побьет он рекорд Гретцки или не побьет? Ну сколько можно, елки-палки?» – сказал двукратный олимпийский чемпион, член правления ФХР Борис Майоров.
Какая, кстати, разница, откуда человек берет информацию?
Особенность большинства журналистов - это искажение смысла в пользу псевдосенсации. За что не люблю эту некомпетентную в своем большинстве братию, напоминающую банду 3,14-трепачей.
Совет: не читайте газет. Пишите книги, как это сам давно делаю.
А вообще, зачем читать газету, от которой тошнит? Есть масса сайтов со статистикой, где не пишут про рекорд.
а остальное...
Хотя бы СКА (понятно что я не о команде) не облизывает и то по нынешним временам подвиг