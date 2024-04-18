«Айлендерс» одержали 8 побед в 9 апрельских матчах – лучший показатель в НХЛ. Они сыграют с «Каролиной» в Кубке Стэнли
«Айлендерс» стали лучшим клубом НХЛ в апреле и сыграют с «Каролиной» в плей-офф.
Команда Патрика Руа одержала 8 побед в 9 апрельских матчах. Единственное поражение они потерпели от «Рейнджерс» (2:3 Б).
«Айлендерс» стали лучшими в этом сезоне НХЛ как по числу побед, так и по количеству набранных очков в апреле (17).
Они набрали 94 балла за 82 игры и в первом раунде Кубка Стэнли сыграют с «Каролиной».
Счёт с Каролиной в этом сезоне 2-2, каждая команда одержала по две победы
Ни разу в серии Play off Айлы не побеждали Каролину, в последний раз был свип.
Так что надеемся и верим в победу!
Мне вообще кажется, Айлы это команда заточенная больше под ПО по стилю, а не регулярку.