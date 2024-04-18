«Айлендерс» одержали 8 побед в 9 апрельских матчах – лучший показатель в НХЛ. Они сыграют с «Каролиной» в Кубке Стэнли

Теги Айлендерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Патрик Руа Хоккей

«Айлендерс» стали лучшим клубом НХЛ в апреле и сыграют с «Каролиной» в плей-офф.

Команда Патрика Руа одержала 8 побед в 9 апрельских матчах. Единственное поражение они потерпели от «Рейнджерс» (2:3 Б).

«Айлендерс» стали лучшими в этом сезоне НХЛ как по числу побед, так и по количеству набранных очков в апреле (17).

Они набрали 94 балла за 82 игры и в первом раунде Кубка Стэнли сыграют с «Каролиной». 

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11 комментариев
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Ответ Gord Lane
Let’s go Islanders! Счёт с Каролиной в этом сезоне 2-2, каждая команда одержала по две победы Ни разу в серии Play off Айлы не побеждали Каролину, в последний раз был свип. Так что надеемся и верим в победу!
Какой еще свип? 4:2 в серии было в прошлом году
+11
-1
+10
Let’s go Islanders!
Счёт с Каролиной в этом сезоне 2-2, каждая команда одержала по две победы
Ни разу в серии Play off Айлы не побеждали Каролину, в последний раз был свип.
Так что надеемся и верим в победу!
+12
-4
+8
Собрались в нужный момент и забрали свое.
Мне вообще кажется, Айлы это команда заточенная больше под ПО по стилю, а не регулярку.
+7
0
+7
Ответ Антон Никитин
Какой еще свип? 4:2 в серии было в прошлом году
Согласен, свип был в предпоследний в 2019...
+7
-1
+6
Айлендерс в огне прям, Каролине точно будет тяжело
+4
0
+4
При всем уважении к Айлендерс, у них 32-е меньшинство в лиге, в то время как у Каролины второе большинство. Это естественно не единственный фактор, но говорит о многом
+6
-2
+4
там же щас Варли на коне?🤔
0
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У Айлов проверенная банда , именно под Плов, весь сезон играют скучно, где то мало про них говорят в отличии от NY, и нет выраженной звезды, все набирают по 50-70 потолок..
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Ответ Gord Lane
Согласен, свип был в предпоследний в 2019...
Тот свип был нелогичен по игре в целом. 3 игры на тоненького проиграли в равной борьбе. Переезд с колезиума на барсклайс все испортил. Во время плей офф бороды даже не сбривают, а тут переезд целый. Причем на арену, где атмосфера в разы хуже и тише
0
0
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Ответ Марсель Объелся
При всем уважении к Айлендерс, у них 32-е меньшинство в лиге, в то время как у Каролины второе большинство. Это естественно не единственный фактор, но говорит о многом
У Эдмонтона в прошлом ПО реализация большинства была под 50%. А у Вегаса 70% в ПК, одна из худших бригад меньшинства. 2-4 и Вегас пошел дальше.
+1
-1
0
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