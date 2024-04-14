Строум установил личный рекорд результативности в НХЛ – 66 очков. Форвард «Вашингтона» набрал 65 баллов в прошлом сезоне

Теги Вашингтон НХЛ Дилан Строум Хоккей

Дилан Строум установил личный рекорд результативности в НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (4:2).

Таким образом, форвард набрал 66 (27+39) очков в 80 играх этого сезона. Это новый личный рекорд хоккеиста.

Дилан Строум превзошел свой результат прошлого чемпионата, когда набрал 65 (23+42) баллов в 81 матче.

Хоккеист – третий номер драфта НХЛ-2015. Он был выбран «Аризоной».

5 комментариев
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Овечкин прокачал)
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Спасибо Овечкину пусть скажет

Александр его вытащил за шкирку своими мастерскими передачами!

В ущерб снайперской стате, все ради команды.
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Во второй половине сезона Строум стал смотреться лучше, чем когда-либо. Он успокоился, чаще контролирует шайбу и ищет обострение.

В той печальной ситуации, что оказался "Вашингтон", он хорош настолько, насколько возможно.
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Лучший полевой игрок ВК в этом году 👏
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