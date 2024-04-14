Строум установил личный рекорд результативности в НХЛ – 66 очков. Форвард «Вашингтона» набрал 65 баллов в прошлом сезоне
Дилан Строум установил личный рекорд результативности в НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (4:2).
Таким образом, форвард набрал 66 (27+39) очков в 80 играх этого сезона. Это новый личный рекорд хоккеиста.
Дилан Строум превзошел свой результат прошлого чемпионата, когда набрал 65 (23+42) баллов в 81 матче.
Хоккеист – третий номер драфта НХЛ-2015. Он был выбран «Аризоной».
Александр его вытащил за шкирку своими мастерскими передачами!
В ущерб снайперской стате, все ради команды.
В той печальной ситуации, что оказался "Вашингтон", он хорош настолько, насколько возможно.