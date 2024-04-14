Строум установил личный рекорд результативности в НХЛ – 66 очков. Форвард «Вашингтона» набрал 65 баллов в прошлом сезоне

Дилан Строум установил личный рекорд результативности в НХЛ.

Нападающий « » сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата против «Тампы» (4:2).

Таким образом, форвард набрал 66 (27+39) очков в 80 играх этого сезона. Это новый личный рекорд хоккеиста.

превзошел свой результат прошлого чемпионата, когда набрал 65 (23+42) баллов в 81 матче.

Хоккеист – третий номер драфта НХЛ-2015. Он был выбран «Аризоной».