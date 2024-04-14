Шаттенкирк о 6:4 с «Питтсбургом»: «Была атмосфера плей-офф, зарядившая нас энергией. Там, где немного тише – сложнее настроиться на игру»
Кевин Шаттенкирк прокомментировал победу «Бостона» над «Питтсбургом».
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Брюинс» в гостях обыграли «Пингвинс» со счетом 6:4.
«Бостон» уже гарантировал участие в плей-офф. Хозяева после поражения опустились с 8-го на 11-е место в Восточной конференции.
«Обстановка сегодня была отличной. Это создает для нас атмосферу плей-офф и немного заряжает энергией, а не так, как если бы мы играли там, где немного тише.
Возможно, нам было бы сложнее настроиться на игру», – сказал защитник «Бостона» Кевин Шаттенкирк.