На Малкина переписали 4-ю шайбу «Питтсбурга» в матче с «Бостоном». Это его 497-й гол в НХЛ

Теги Питтсбург Бостон Евгений Малкин НХЛ Майкл Бантинг Хоккей

На Евгения Малкина переписали 4-ю шайбу «Питтсбурга» в матче с «Бостоном» (4:6).

Изначально заключительная шайба «Пингвинс» в матче была записана на счет Майкла Бантинга. 

С учетом результативной передачи в этой встрече на счету 37-летнего россиянина стало 65 (26+39) очков в 80 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1294 (497+797) балла в 1143 играх. 

В текущем регулярном чемпионате «Питтсбургу» осталось провести 2 матча – против «Нэшвилла» и «Айлендерс». 

3 комментария
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Ещё три и будет классика НХЛ 500+ шайб за карьеру! Классный хоккеист, Женя!👏
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Странно
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497 + 797
Очень красиво!
В начале следующего сезона ждет много юбилеев
Оформить 500+800 в одном матче было бы слишком круто, но маловероятно
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