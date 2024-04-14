На Малкина переписали 4-ю шайбу «Питтсбурга» в матче с «Бостоном». Это его 497-й гол в НХЛ
На Евгения Малкина переписали 4-ю шайбу «Питтсбурга» в матче с «Бостоном» (4:6).
Изначально заключительная шайба «Пингвинс» в матче была записана на счет Майкла Бантинга.
С учетом результативной передачи в этой встрече на счету 37-летнего россиянина стало 65 (26+39) очков в 80 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1294 (497+797) балла в 1143 играх.
В текущем регулярном чемпионате «Питтсбургу» осталось провести 2 матча – против «Нэшвилла» и «Айлендерс».
Очень красиво!
В начале следующего сезона ждет много юбилеев
Оформить 500+800 в одном матче было бы слишком круто, но маловероятно