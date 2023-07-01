«Бостон» подписал контракт с Шаттенкирком на год

Теги Бостон Анахайм НХЛ Кевин Шаттенкирк Крис Джонстон Хоккей

«Бостон» подписал защитника Кевина Шаттенкирка на год.

По данным инсайдера TSN Криса Джонстона, зарплата 34-летнего игрока (кэпхит) составит около 1 миллиона долларов. 

В минувшем сезоне американец выступал за «Анахайм», набрав 27 (4+23) очков в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 20», 56 минутах штрафа и среднем времени на льду 19:16. 

Всего в НХЛ у Шаттенкирка 891 матч и 460 (97+363) очков. В плей-офф Кубка Стэнли – 85 игр и 47 (8+39) баллов. В 2020 году он выиграл трофей вместе с «Тампой». 

Его зарплата по прошлому контракту составляла 3,9 млн долларов.

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6 комментариев

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Юлия Закаблукова
Идут за кубком Гагарина
+5
0
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Юлия Закаблукова
Пенсионный фонд Америки собрали
+4
0
+4
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Юлия Закаблукова
Ответ Мандалай
Пенсионный фонд - это скорее про Вашингтон. Бэкс, Пач...
Лучичь, шат, ван римсд
+3
0
+3
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Garikus89
Бостон все-таки сумел получить Шаттенкирка, но с опозданием в несколько лет)
+1
-1
0
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TBFTT
Очень хорошее приобретение всего за миллион.
0
0
0
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Мандалай
Ответ Юлия Закаблукова
Пенсионный фонд Америки собрали
Пенсионный фонд - это скорее про Вашингтон. Бэкс, Пач...
+1
-1
0
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