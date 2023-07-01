«Бостон» подписал контракт с Шаттенкирком на год

«Бостон» подписал защитника Кевина Шаттенкирка на год.

По данным инсайдера TSN Криса Джонстона, зарплата 34-летнего игрока (кэпхит) составит около 1 миллиона долларов.

В минувшем сезоне американец выступал за « », набрав 27 (4+23) очков в 75 матчах регулярного чемпионата при полезности «минус 20», 56 минутах штрафа и среднем времени на льду 19:16.

Всего в НХЛ у Шаттенкирка 891 матч и 460 (97+363) очков. В плей-офф Кубка Стэнли – 85 игр и 47 (8+39) баллов. В 2020 году он выиграл трофей вместе с «Тампой».

Его зарплата по прошлому контракту составляла 3,9 млн долларов.