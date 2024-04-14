18-летний Гридин стал лучшим бомбардиром USHL – 83 очка в 60 играх. Россиянина могут выбрать в 1-м или 2-м раунде драфта НХЛ-2024

18-летний Матвей Гридин стал лучшим бомбардиром USHL – 83 очка в 60 играх.

В главной юниорской лиге США завершился регулярный чемпионат.

Россиянин, выступающий за «Маскигон», набрал 83 (38+45) очков в 60 играх и оторвался от ближайшего конкурента на 5 баллов. В списке снайперов Гридин занял 4-е место.

Матвей будет доступен для выбора на драфте НХЛ-2024. Согласно рейтингам, он может быть выбран в первом или втором раунде.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Авангарда» U17 и «Спартака» (Санкт-Петербург) U18 в следующем сезоне будет выступать в за университет Мичигана.