18-летний Гридин стал лучшим бомбардиром USHL – 83 очка в 60 играх. Россиянина могут выбрать в 1-м или 2-м раунде драфта НХЛ-2024

Теги Драфт НХЛ NCAA USHL Матвей Гридин Хоккей

18-летний Матвей Гридин стал лучшим бомбардиром USHL – 83 очка в 60 играх.

В главной юниорской лиге США завершился регулярный чемпионат. 

Россиянин, выступающий за «Маскигон», набрал 83 (38+45) очков в 60 играх и оторвался от ближайшего конкурента на 5 баллов. В списке снайперов Гридин занял 4-е место. 

Матвей будет доступен для выбора на драфте НХЛ-2024. Согласно рейтингам, он может быть выбран в первом или втором раунде. 

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Авангарда» U17 и «Спартака» (Санкт-Петербург) U18 в следующем сезоне будет выступать в NCAA за университет Мичигана. 

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2 комментария
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Копец, это же мечта играть там за универ за полную стипендию. Я уверен, что ему предложили бы ее в любом из универов! А тут еще и Мичиган. Кароч успехов в учебе и хоккее!
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