17-летний Гридин набрал 11+8 в 13 матчах в USHL. Россиянин делит лидерство в гонке снайперов и идет 2-м в гонке бомбардиров

17-летний форвард Матвей Гридин набрал 11+8 в 13 матчах в USHL.

Россиянин из «Маскегона» занимает 2-е место в гонке бомбардиров главной юниорской лиги США и делит 1-е место в гонке снайперов.

В гонке бомбардиров лидирует 19-летний швед Эрик Палссон из «Дубьюка» с 20 (10+10) очками в 13 играх. Среди снайперов Гридин делит лидерство с 18-летним Кэйденом Шэхэном из «Су Сити» (11 шайб в 14 играх).

Сегодня бывший игрок « » U17 и «Спартака» (Санкт-Петербург) U18 стал автором победной шайбы в матче с «Де Мойном» (5:4 ОТ).

Гридин проводит в второй сезон. В прошлом он набрал 21 (8+13) баллов в 40 играх. Нападающий будет доступен для выбора на драфте НХЛ в 2024 году.