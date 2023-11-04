17-летний Гридин набрал 11+8 в 13 матчах в USHL. Россиянин делит лидерство в гонке снайперов и идет 2-м в гонке бомбардиров

Теги Авангард чемпионат России среди юниоров USHL Хоккей

17-летний форвард Матвей Гридин набрал 11+8 в 13 матчах в USHL.

Россиянин из «Маскегона» занимает 2-е место в гонке бомбардиров главной юниорской лиги США и делит 1-е место в гонке снайперов. 

В гонке бомбардиров лидирует 19-летний швед Эрик Палссон из «Дубьюка» с 20 (10+10) очками в 13 играх. Среди снайперов Гридин делит лидерство с 18-летним Кэйденом Шэхэном из «Су Сити» (11 шайб в 14 играх).

Сегодня бывший игрок «Авангарда» U17 и «Спартака» (Санкт-Петербург) U18 стал автором победной шайбы в матче с «Де Мойном» (5:4 ОТ).

Гридин проводит в USHL второй сезон. В прошлом он набрал 21 (8+13) баллов в 40 играх. Нападающий будет доступен для выбора на драфте НХЛ в 2024 году.

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1 комментарий

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Кино Музыка
Прогресс зачетный. Ждем парня в НХЛ.
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