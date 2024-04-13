Гончар о встрече с Клинтоном в Белом доме: «Выходит без охранников, в джинсах: «Привет, как дела?» Только хотел ответить, как рядом появилась пара огромных дяденек, так что беседа не продолжилась»

Сергей Гончар рассказал о встрече с Биллом Клинтоном в Белом доме.

– Жив и здоров ли твой друг, который когда-то был охранником Белого дома?

– Да. Но работает уже не там – с тех пор ушел в частный бизнес.

– Расскажи, как благодаря ему вы однажды в Белом доме столкнулись с Биллом Клинтоном, который был в джинсах.

– Это было на Рождество. Мой друг организовал для меня экскурсию в Белый дом, на которую я взял своих родителей и родственников Николишина – самому Андрею пришлось остаться дома с детьми.

Ходим, глазеем по сторонам – и вдруг из какой-то двери выходит Билл Клинтон, без всяких охранников, в джинсах. У него были гости, и он, видимо, решил немного от них отдохнуть.

Подходит к нам и говорит: «Привет, как дела? Как вам Белый дом?» И только я хотел ответить, как рядом с президентом появилась пара дяденек раза в полтора-два больше не то что меня, а ребят гораздо крупнее. Так что беседа не продолжилась, но эпизод запомнился.

– Моника Левински где-нибудь рядом не мелькнула?

– Нет, кроме огромных охранников – никого!

– Тебе же потом Клинтон через начальника пресс-службы передал фотографию с дарственной надписью?

– Не фотографию, а поздравление с рождением ребенка. Оно у меня дома на стенке висит.

– Кого еще из американских президентов видел?

– И Обаму, и , когда уже работал тренером в «Питтсбурге», и мы два года подряд выигрывали Кубок Стэнли. В тот год как раз была смена президентов, так что мы успели побывать у обоих. А Обаму застал еще как игрок после победы в Кубке-2009.

– Кто-то из них сказал что-то такое, что ярче всего осталось в памяти?

– . Не то чтобы какая-то конкретная фраза запомнилась – а то, что он знал хоккей. Что-то сказал про Марио [ ] – как ходил в Чикаго на игры «Блэкхокс» с «Питтсбургом», помнит, как он играет. Видно было, что он в теме.

– А с российскими президентами – Борисом Ельциным и – когда-то встречался?

– Путин в первый год своего президентства заходил к нам в раздевалку во время чемпионата мира 2000 года в Санкт-Петербурге. К сожалению, мы на том турнире сыграли не очень удачно, – сказал тренер «Ванкувера» .