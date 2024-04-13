Гончар о Никишине: «Он настолько хорош, что в КХЛ в каких-то играх ему уже слишком легко. У него очень большой потенциал!»

Теги СКА Каролина Сергей Гончар НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Александр Никишин Хоккей

Сергей Гончар поделился мнением о защитнике Александре Никишине.

– Александра Никишина из СКА, задрафтованного «Каролиной», многие в России называют сильнейшим хоккеистом мира не из НХЛ. Он играл на Олимпиаде в Пекине. Что скажешь о нем, и какие у тебя ожидания от его будущего приезда?

– Соглашусь с тем, что у него очень большой потенциал! Мобильный для его размеров, хорошо катается, физические данные отличные. Все в его руках.

Понятно, что в НХЛ несколько другой хоккей, и надеюсь, что он к нему быстро адаптируется. Может, неправильно так говорить, но он настолько хорош, что в КХЛ в каких-то играх ему уже слишком легко.

Желаю ему, чтобы он заранее подготовился к приезду, подучил язык, чтобы сразу понимать, что вокруг него происходит. Тогда и адаптация получится более простой. Это важный момент, – сказал тренер «Ванкувера» Сергей Гончар.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
интересный будет год, йозе марино не любит, когда молодые уезжают и как под копирку либо их на банку сажает, либо в вхл, либо обмен, но тут слишком системообразующий игрок это заявит, что же сделает наш феерический функционер? надеюсь, деньгами не завалит и парень спокойно уедет.
+2
0
+2
Гончар о Николишине: мы же вместе играли в Вашиках!
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий