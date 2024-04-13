Гончар о Никишине: «Он настолько хорош, что в КХЛ в каких-то играх ему уже слишком легко. У него очень большой потенциал!»

Сергей Гончар поделился мнением о защитнике Александре Никишине.

– из , задрафтованного «Каролиной», многие в России называют сильнейшим хоккеистом мира не из . Он играл на Олимпиаде в Пекине. Что скажешь о нем, и какие у тебя ожидания от его будущего приезда?

– Соглашусь с тем, что у него очень большой потенциал! Мобильный для его размеров, хорошо катается, физические данные отличные. Все в его руках.

Понятно, что в НХЛ несколько другой хоккей, и надеюсь, что он к нему быстро адаптируется. Может, неправильно так говорить, но он настолько хорош, что в в каких-то играх ему уже слишком легко.

Желаю ему, чтобы он заранее подготовился к приезду, подучил язык, чтобы сразу понимать, что вокруг него происходит. Тогда и адаптация получится более простой. Это важный момент, – сказал тренер «Ванкувера» .