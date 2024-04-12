Панарин забил «Филадельфии», продлив серию с очками до 11 матчей. У него 47+70 в 80 играх

Теги Рейнджерс НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин реализовал большинство в матче с «Филадельфией» (1:4).

Форвард «Рейнджерс» продлил результативную серию (9+14) до 11 игр.

Всего в 80 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 117 (47+70) баллов.

Сегодня за 18:02 (4:07 – в большинстве) у россиянина 4 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 1».

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5 комментариев
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Филадельфия, как назло, уперлась, нет чтобы снова 9 шайб пропустить, да Панере подсобить )) Шучу, конечно. Хочется увидеть 50 шайб, чего и желаю, Артемию
+1
0
+1
Шансы на рекорд Ягра резко сократились
0
0
0
Снайперы за всю историю.
1. Грецки 894.
2. Овечкин 952.
....
301. Панарин 263.
302. Пойнт 263.
0
0
0
120 должен выбить
0
0
0
За всю историю.
1. Грецки
.....
199. Яшин 781 очков.
200. Павел Буре 779
201. Панарин 778 очков
0
0
0
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