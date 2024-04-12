Панарин забил «Филадельфии», продлив серию с очками до 11 матчей. У него 47+70 в 80 играх

Артемий Панарин реализовал большинство в матче с «Филадельфией» (1:4).

Форвард « » продлил результативную серию (9+14) до 11 игр.

Всего в 80 матчах текущего чемпионата на его счету 117 (47+70) баллов.

Сегодня за 18:02 (4:07 – в большинстве) у россиянина 4 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 1».