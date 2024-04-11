Журналист Розен: «Панарин в обычный сезон мог бы быть фаворитом на MVP. Два игрока выступили лучше – это комплимент Маккиннону и Кучерову»

Дэн Розен объяснил, почему Артемий Панарин не получит приз MVP сезона НХЛ.

Форвард «Рейнджерс» набрал 116 (46+70) очков в 79 матчах текущего чемпионата НХЛ.

– Почему Артемия Панарина, видимо, не рассматривают в качестве претендента на MVP? Слышно про и , хотя « » лидируют во всей лиге.

– Панарин не остается без внимания. Он в списке претендентов. В любом другом, скажем так, нормальном сезоне он мог бы быть фаворитом.

Он хорошо играл за «Рейнджерс», и это главная причина, по которой команда так хороша, но это не обычный сезон.

Есть как минимум два кандидата, которые в этом сезоне выступили лучше. Дело не в Панарине. Это комплимент Маккиннону и .

Кучеров может выиграть «Харт Трофи». Макдэвид наверняка тоже получит голоса, и, возможно, он выиграет, но по стабильности Панарин был лучше. Макдэвид медленно начал сезон по его собственным стандартам до того, как вернуться в гонку.

Маккиннон, Кучеров и Панарин с самого начала и до сих пор играют выдающимся образом.

Нет, Панарина не игнорируют, но в этом сезоне он не возьмет приз, – написал журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен.