Куинн Хьюз – 11-й защитник в истории НХЛ, набравший 90+ очков за сезон
Куинн Хьюз достиг отметки 90 очков за сезон НХЛ.
Защитник «Ванкувера» отметился 3 (0+3) баллами в игре против «Аризоны» (3:4 ОТ).
Теперь на счету Куинна Хьюза 91 (17+74) очко в 79 играх регулярного чемпионата-2023/24.
Он стал 11-м защитником в истории НХЛ, набравшим не менее 90 очков за сезон.
Ранее это удалось Бобби Орру, Полу Коффи, Элу Макиннису, Брайану Личу, Эрику Карлссону, Дени Потвену, Филу Хаусли, Роману Йоси, Рэю Бурку и Гэри Сутеру.