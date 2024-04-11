Куинн Хьюз – 11-й защитник в истории НХЛ, набравший 90+ очков за сезон

Куинн Хьюз достиг отметки 90 очков за сезон НХЛ.

Защитник « » отметился 3 (0+3) баллами в игре против «Аризоны» (3:4 ОТ).

Теперь на счету 91 (17+74) очко в 79 играх регулярного чемпионата-2023/24.

Он стал 11-м защитником в истории , набравшим не менее 90 очков за сезон.

Ранее это удалось , , Элу Макиннису, Брайану Личу, Эрику Карлссону, Дени Потвену, Филу Хаусли, Роману Йоси, Рэю Бурку и Гэри Сутеру.