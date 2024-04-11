Куинн Хьюз – 3-й защитник в истории НХЛ, сделавший 3 передачи в 9+ матчах сезона

Куинн Хьюз сделал 3 передачи за матч в 9-й раз за сезон НХЛ.

Защитник «Ванкувера» отметился 3 (0+3) баллами в игре против «Аризоны» (3:4 ОТ).

Теперь на счету Куинна Хьюза 91 (17+74) очко в 79 играх регулярного чемпионата-2023/24.

Он стал третьим защитником в истории НХЛ, сделавшим 3 передачи в 9 или более матчах сезона.

Ранее это удалось Бобби Орру (13 в сезоне-1973/74, 13 в 1970/71, 10 в 1971/72 и 9 в 1974/75) и Рэю Бурку (9 в сезоне-1993/94).