Наместников набрал 1+2 с «Миннесотой». Форвард «Виннипега» прервал 6-матчевую серию без голов

Теги Миннесота НХЛ Владислав Наместников Виннипег Хоккей

Владислав Наместников забил гол и сделал 2 голевых паса в матче с «Миннесотой».

«Миннесота» принимает «Виннипег» (2:3, второй период) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 

Форвард «Джетс» Владислав Наместников забил гол, а затем сделал 2 голевые передачи в этой игре.

Таким образом, российский нападающий прервал 6-матчевую серию без голов. 

В нынешнем сезоне НХЛ Наместников провел 74 матча за «Виннипег» и набрал 37 (11+26) очков. 

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1 комментарий
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Если не брать времена в Тампе, когда он играл вместе с Кучем и Стэмкосом - Виннипег оказался самым удачным для него клубом из всего множества команд, за которые он играл. И в команде, как кажется, им вполне довольны, весьма полезный игрок для них оказался
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