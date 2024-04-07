Наместников набрал 1+2 с «Миннесотой». Форвард «Виннипега» прервал 6-матчевую серию без голов
Владислав Наместников забил гол и сделал 2 голевых паса в матче с «Миннесотой».
«Миннесота» принимает «Виннипег» (2:3, второй период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Форвард «Джетс» Владислав Наместников забил гол, а затем сделал 2 голевые передачи в этой игре.
Таким образом, российский нападающий прервал 6-матчевую серию без голов.
В нынешнем сезоне НХЛ Наместников провел 74 матча за «Виннипег» и набрал 37 (11+26) очков.