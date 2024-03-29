Клубам КХЛ ограничили переподписание контрактов на ухудшенных условиях – максимум 3 игрока. Изменены правила учета пола и потолка зарплат

Совет директоров КХЛ изменил правила учета потолка и пола зарплат.

В четверг на заочном заседании были утверждены следующие изменения:

– учитывать в «Потолке заработных плат» хоккеистов клуба сниженные суммы доходов по не более чем трем «переподписанным» контрактам; доходы иных хоккеистов по «новым» контрактам, «переподписанным» в вышеуказанном порядке, учитывать в «Потолке заработных плат» хоккеистов клуба в суммах по «старому» контракту.

– установлен лимит на регистрацию не более трех контрактов «нового» клуба с хоккеистами, которые за период с 1 мая прошлого года по 30 апреля текущего года имели действующий контракт с одним и тем же «старым» клубом.

Также было принято решение ввести критерии для командных премий за 1-4 место по итогам сезона, при соблюдении которых они не включаются в потолок в «Потолок заработных плат»:

– получателями командных премий должны быть не менее 60 % игроков основной команды, принимавших участие в матчах плей-офф.

Несоблюдение клубами указанного условия влечет за собой включение в «Потолок заработных плат» хоккеистов клуба сумм, равных 100% и 50% превышения «Потолка заработных плат» хоккеистов клуба, в последующих двух сезонах соответственно.

– размеры максимальной и минимальной командных премий игроков, принимавших участие в матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, должны отличаться не более чем в четыре раза.

При этом предлагается исключить применение данного критерия к премии игроков в возрасте до 20 лет, премии игроков, которым она выплачивается во время нахождения их в списке травмированных, премии вратарей, а также игроков, принимавших участие менее чем в 30 % матчей команды клуба в плей-офф КХЛ. Выплата премии/части премии, несоответствующей указанному критерию, может производиться клубом в пределах общего лимита «Потолка заработных плата» хоккеистов клуба.

Также изменения введены в пол зарплат, а именно будут учитываться доходы хоккеистов основной команды в случае их участия не менее, чем в 3-х матчах Фонбет Чемпионата КХЛ текущего сезона.

Выходные пособия, выплачиваемые хоккеистам при расторжении контракта, будут включены в пол зарплат клуба только в случае, если между датой выхода хоккеиста на работу и датой расторжения контракта прошло не менее 3-х месяцев.

Кроме этого, в КХЛ изменили сроки проведения турниров и ограничили количество односторонних контрактов у клубов.