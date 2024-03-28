Самсонов вернулся к тренировкам с «Торонто» после ушиба икроножной мышцы. Уолл будет стартовым вратарем в матче с «Вашингтоном»
Вратарь «Торонто» Илья Самсонов вернулся к тренировкам с командой.
Россиянин пропустил 2 матча из-за ушиба икроножной мышцы, полученной в концовке матча с «Эдмонтоном» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
В среду он принял участие в тренировке «Лифс».
«Я чувствую себя хорошо. Думаю, я готов играть. Я доступен прямо сейчас.
В том моменте я ударился ногой о штангу, получил небольшой ушиб мышцы. Не знаю, как сказать точнее, я не очень хорошо разбираюсь в медицине, но как будто была судорога. Последние пару дней было очень больно. Сейчас уже не болит», – сказал Самсонов.
Тем не менее, главный тренер «Торонто» Шелдон Киф сообщил, что стартовым вратарем в домашнем матче с «Вашингтоном» в четверг будет Джозеф Уолл. Начало игры по московскому времени – 29 марта в 02:00.
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