Самсонов вернулся к тренировкам с «Торонто» после ушиба икроножной мышцы. Уолл будет стартовым вратарем в матче с «Вашингтоном»

Теги травмы Торонто Вашингтон НХЛ Илья Самсонов Джозеф Уолл Шелдон Киф Хоккей

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов вернулся к тренировкам с командой.

Россиянин пропустил 2 матча из-за ушиба икроножной мышцы, полученной в концовке матча с «Эдмонтоном» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ

В среду он принял участие в тренировке «Лифс». 

«Я чувствую себя хорошо. Думаю, я готов играть. Я доступен прямо сейчас.

В том моменте я ударился ногой о штангу, получил небольшой ушиб мышцы. Не знаю, как сказать точнее, я не очень хорошо разбираюсь в медицине, но как будто была судорога. Последние пару дней было очень больно. Сейчас уже не болит», – сказал Самсонов

Тем не менее, главный тренер «Торонто» Шелдон Киф сообщил, что стартовым вратарем в домашнем матче с «Вашингтоном» в четверг будет Джозеф Уолл. Начало игры по московскому времени – 29 марта в 02:00.

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6 комментариев
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Очень плохо

Он не сможет пропустить от Овечкина

Ну и как бить рекорд с таким подходом?!
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Илюха здоровья!!!
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Ответ Pink Floyd1276
Сорокин, неожиданно, в лиге 3-4 года, 3-4 игры между командами одного дивизиона, хорош.
Айлы как правило Варламова на Вашингтон ставят, он обычно хорошие матчи против них выдаёт
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Самсонов похоже один из немногих действующих вратарей, кто не пропускал от Овечкина....получается не пропустит и сейчас.
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Ответ ogent
Самсонов похоже один из немногих действующих вратарей, кто не пропускал от Овечкина....получается не пропустит и сейчас.
На самом деле их не так уж и мало, даже несколько стартеров есть - Сорокин, Даккорд, Ингрэм например.
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Ответ Arseniy Golubtsov
На самом деле их не так уж и мало, даже несколько стартеров есть - Сорокин, Даккорд, Ингрэм например.
Сорокин, неожиданно, в лиге 3-4 года, 3-4 игры между командами одного дивизиона, хорош.
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