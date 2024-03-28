Самсонов вернулся к тренировкам с «Торонто» после ушиба икроножной мышцы. Уолл будет стартовым вратарем в матче с «Вашингтоном»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов вернулся к тренировкам с командой.

Россиянин пропустил 2 матча из-за ушиба икроножной мышцы, полученной в концовке матча с «Эдмонтоном» (6:3) в регулярном чемпионате .

В среду он принял участие в тренировке «Лифс».

«Я чувствую себя хорошо. Думаю, я готов играть. Я доступен прямо сейчас.

В том моменте я ударился ногой о штангу, получил небольшой ушиб мышцы. Не знаю, как сказать точнее, я не очень хорошо разбираюсь в медицине, но как будто была судорога. Последние пару дней было очень больно. Сейчас уже не болит», – сказал .

Тем не менее, главный тренер « » Шелдон Киф сообщил, что стартовым вратарем в домашнем матче с « » в четверг будет . Начало игры по московскому времени – 29 марта в 02:00.