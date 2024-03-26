«Спартак» сравнял счет в серии с «Металлургом» (2-2), выиграв 1:0 в четвертом матче

«Спартак» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ против «Металлурга».

Команда тренера одержала победу со счетом 1:0 в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Победный гол на 49-й минуте в третьем периоде забил нападающий « » Ансель Галимов.

Таким образом, красно-белые выиграли два матча подряд (5:2 в третьей игре) и сравняли счет в серии – 2-2.

Пятый матч серии состоится 28 марта на домашней площадке « ».