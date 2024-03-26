«Спартак» сравнял счет в серии с «Металлургом» (2-2), выиграв 1:0 в четвертом матче

Теги Металлург Мг Спартак Алексей Жамнов КХЛ Кубок Гагарина Ансель Галимов Хоккей

«Спартак» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ против «Металлурга».

Команда тренера Алексея Жамнова одержала победу со счетом 1:0 в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Победный гол на 49-й минуте в третьем периоде забил нападающий «Спартака» Ансель Галимов.

Таким образом, красно-белые выиграли два матча подряд (5:2 в третьей игре) и сравняли счет в серии – 2-2.

Пятый матч серии состоится 28 марта на домашней площадке «Металлурга».

Спартак – Металлург Мг 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Дата проведения
26 марта, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео
1:0 – 48 Галимов (Иванов)
82 комментария
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Как можно сравнять счет в серии выиграв в пятом матче?
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+37
Дожимайте серию, красно-белые!
+32
-3
+29
Заслуженно.С победой Спартак.Магнитке нужно что-то менять.С такой игрой дальше делать нечего.
+29
-1
+28
Ответ M-t
Как можно сравнять счет в серии выиграв в пятом матче?
Похоже в Редакции бухают до сих пор после победы Автомобилиста.
+27
-2
+25
Две команды играют с оглядкой на оборону только Спартак гораздо больше смотрит на чужие ворота
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-1
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Настоящая игра плей офф. С мешком камней на плечах. Спартак свой момент дожал. Молодчики.
+21
-2
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С трудом, но дожали! Славься, Спартак, мы гордимся тобой!
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+15
Очень похоже на начало конца для Металлурга
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Ответ Dragon10
Очень похоже на начало конца для Металлурга
Почему бы и нет )
Спартак в первых играх не уступал , прости забить не мог )
+15
-3
+12
Ответ M-t
Как можно сравнять счет в серии выиграв в пятом матче?
Зашел в статью ради этого комментария
+13
-1
+12
С победой, Спартак! Николаев монстр!
+11
0
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Спартак впервые с эпохи Ржиги, с сезона 2009/2010 стал лучшим клубом Москвы.
+10
0
+10
Интересно было бы посмотреть на Спартак с Автомобилистом в полуфинале.
+12
-2
+10
чуковски в раздевалке пытается свой нос спасти)) как же его сегодня убивали)) всех с победой!
+8
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+8
Красавцы! После двух поражений, 0 забитых шайб я думал - все, приплыли. Но нет, борются, две домашних забрали, так что все впереди!
+13
-7
+6
Да пофиг.Кому там Медведев еще видос скинул?
+6
0
+6
Карпов/Зернов/Михайлис, как вы з****ли якори миллионеры.....
+5
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+5
Ну красавцы же, а!?
+5
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Молодцы Спартак! С победой!!!
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Красавцы!
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Молодцы,так держать!!!
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Хелл, выходи!!
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С Победой! Против такого автобуса в который играет Металлург играть очень сложно.
+5
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Лица писавших, что ММГ уверенно и железобетонно заберет 4-й матч, к осмотру пожалуйста! У них явно вышел из строя face id в их смартфонах.
+8
-4
+4
Счёт в серии 2-2, но 4-й матч состоится 28 марта в Магнитогорске.
+3
0
+3
Спартак с победой!
+6
-3
+3
Ответ PRICE
Карпов/Зернов/Михайлис, как вы з****ли якори миллионеры.....
Верните Зарипова с Мозякой и Яном Коваржем!
+3
0
+3
Автор , какой пятый матч?Сравняли🤣
+2
0
+2
Вперед Спартак Москва!
+3
-1
+2
Как можно сравнять счет в серии в пятом матче ??? Автор жжет
+3
-1
+2
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