У «Авангарда» 9 бросков за два периода игры с «Локомотивом». Команда Кравца проигрывает 0:5

«Авангард» нанес девять бросков за два периода игры против «Локомотива».

Команда тренера Михаила Кравца уступает со счетом 0:5 после двух периодов второго матча серии второго раунда Кубка Гагарина.

« » забил четыре гола в ворота соперника во втором периоде.

По итогам двух периодов « » нанес девять бросков в створ ворот (5 бросков в первом периоде, 4 – во втором). «Локомотив» выполнил 15 бросков в створ.

После третьей пропущенной шайбы – на 36-й минуте – в воротах «Авангарда» появился Ильи Проскуряков вместо Павла Хомченко.

Первый матч серии выиграл «Локомотив» со счетом 2:1 во втором овертайме.