У «Авангарда» 9 бросков за два периода игры с «Локомотивом». Команда Кравца проигрывает 0:5

Теги Авангард Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Хоккей

«Авангард» нанес девять бросков за два периода игры против «Локомотива».

Команда тренера Михаила Кравца уступает со счетом 0:5 после двух периодов второго матча серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Локомотив» забил четыре гола в ворота соперника во втором периоде.

По итогам двух периодов «Авангард» нанес девять бросков в створ ворот (5 бросков в первом периоде, 4 – во втором). «Локомотив» выполнил 15 бросков в створ.

После третьей пропущенной шайбы – на 36-й минуте – в воротах «Авангарда» появился Ильи Проскуряков вместо Павла Хомченко.

Первый матч серии выиграл «Локомотив» со счетом 2:1 во втором овертайме.

57 комментариев
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Локомотив - реальный претендент на Кубок в этом сезоне. Никитин хорош) ЦСКА разобрал, сейчас взялся за Омск. Если пересечётся со СКА и если судейство будет нормальным, но он Ротенберга отправит ещё матчей 400 по телеку смотреть
+48
-4
+44
Ответ Egorushka56
Локомотив - реальный претендент на Кубок в этом сезоне. Никитин хорош) ЦСКА разобрал, сейчас взялся за Омск. Если пересечётся со СКА и если судейство будет нормальным, но он Ротенберга отправит ещё матчей 400 по телеку смотреть
Ска пусть Авто еще пройдет)
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сильно
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+19
Кравец на выход. В витязе как раз освободилось места для тела на лавке.
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С кравцом было давно понятно что это не тренер! Ну ни тактик ни мотиватор! Манекен никчёмный!
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Локо за кубком
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Ответ wolkov
сильно
позорники,
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Этот натужный хоккей Авангарда проскакивал уже в победных матчах с Ладой. Поэтому нет удивления, что прошедший ЦСКА Локомотив будет играючи и легко разбираться с омичами. Сейчас бы и без перекрестного ПО Авангард бы так же летел Автомобилисту.
+7
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Люди, болельщики! Пока второй перерыв, уходите с трибун, только так руководство клуба задумается, когда увидит пустые трибуны. Мы НЕ заслужили этот позор. Кравец шарлатан чемодан-вокзал-питер.
+7
-1
+6
Ответ Egorushka56
Локомотив - реальный претендент на Кубок в этом сезоне. Никитин хорош) ЦСКА разобрал, сейчас взялся за Омск. Если пересечётся со СКА и если судейство будет нормальным, но он Ротенберга отправит ещё матчей 400 по телеку смотреть
не беги вперёд паравоза!!! 😂😂😂
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Да, тоже считаю, что Локо сейчас основной претендент на кубок. Не знаю почему они провалили часть регулярки, может специально выходили на пик к плэй-офф, но сейчас это машина.
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Отличный результат. Никитин просто переиграл во всем своего оппонента(. Одной мативацией и наслаждайтесь парни не выиграть. спасибо Михаил Григорьевич, но следующий сезон без вас, мужик вы норм, но нужен специалист тренер.
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Ответ KLH
Ска пусть Авто еще пройдет)
Многие будут рады такому исходу. Я - не исключение))
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Авто, поддержи завтра Локо! Очень просим!
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Вот и закрыли команду первого звена
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Посмотрите, гений Курьянов набрал целое ОДНО звено, оставил тренера, которого нужно было увольнять, кипера нашел случайно, в защите ОДИН защитник....и при этом гигантская платежка, как так?
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Авангард решил подражать своей известной болельщице из интернетов, также глубоко всасывать матч.
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Ого. Что-то борьбы не получилось. Жаль, думал Авангард в этом противостоянии будет более конкурентен.
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Ответ mexicantushkan
Кравец на выход. В витязе как раз освободилось места для тела на лавке.
Туда уже Епачинцева взяли,там занято))
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У Исаевая сегодня выходной.
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Да Кравец не для плей офф, для регулярки пойдет
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Какой-то позор от Авы
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Ответ Egorushka56
Локомотив - реальный претендент на Кубок в этом сезоне. Никитин хорош) ЦСКА разобрал, сейчас взялся за Омск. Если пересечётся со СКА и если судейство будет нормальным, но он Ротенберга отправит ещё матчей 400 по телеку смотреть
Он же когда-то и собрал этот ЦСКА
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Я думаю 4 -0 будет в серии,слишком не равные команды.
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Интересно наблюдать за лицом Кравца.
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Ответ Egorushka56
Локомотив - реальный претендент на Кубок в этом сезоне. Никитин хорош) ЦСКА разобрал, сейчас взялся за Омск. Если пересечётся со СКА и если судейство будет нормальным, но он Ротенберга отправит ещё матчей 400 по телеку смотреть
Авангард еще не прошли..
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ну объективно у Авангарда только одно звено сильное, остальные тупо пассажиры
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Ответ Ринат Халиков
ну объективно у Авангарда только одно звено сильное, остальные тупо пассажиры
Пока не вижу ни одного сильного звена, даже никакущий в этом сезоне ЦСКА смотрелся на много лучше.
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Зашел чисто комментарии почитать
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Ответ Керенский А.Ф.
Вы и Никитина швырнули пернатые, теперь вот и пух летит)
а вот нам его хоккей даже с чемпионством не нужен. Наслаждайтесь.
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