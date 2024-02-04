«Торпедо» проиграло 5-й матч подряд – 2:3 от «Северстали». Команда Ларионова вела 2:1 к 56-й минуте, а решающий гол пропустила на 59:40
«Торпедо» проиграло пятый матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Игоря Ларионова уступила «Северстали» (2:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
В ходе третьего периода «Торпедо» вело в счете 2:1.
«Северсталь» сравняла счет на 56-й минуте в третьем периоде – отличился нападающий Егор Степанов. Победный гол череповецкого клуба забросил Руслан Абросимов – на отметке 59:40.
«Торпедо» имеет в активе 69 очков в 59 матчах и находится на пятой строчке в таблице Западной конференции.
«Северсталь» набрала 67 баллов в 58 играх и располагается на шестой позиции в конференции.
Сказочка постепенно заканчивается и Нижний возвращается туда,откуда в прошлом сезоне выбрался увы
4 матча назад тут в топе были комментарии о том, что Торпедо обязано быть в четверке.
Что Спартак, Цска и Динамо они обыграют без проблем.
Так что произошло?!
А по итогу: Торпедо - 69, Сева - 67, ЦСКА - 66.
Опять у Ларионова «хороший матч»? ))
Середина сезона: Ларионова в Детройт.
Конец сезона: Ларионов ниже Северстали в таблице.