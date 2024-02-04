«Торпедо» проиграло 5-й матч подряд – 2:3 от «Северстали». Команда Ларионова вела 2:1 к 56-й минуте, а решающий гол пропустила на 59:40

«Торпедо» проиграло пятый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера уступила « » (2:3) в игре Фонбет чемпионата .

В ходе третьего периода « » вело в счете 2:1.

«Северсталь» сравняла счет на 56-й минуте в третьем периоде – отличился нападающий Егор Степанов. Победный гол череповецкого клуба забросил – на отметке 59:40.

« » имеет в активе 69 очков в 59 матчах и находится на пятой строчке в таблице Западной конференции.

«Северсталь» набрала 67 баллов в 58 играх и располагается на шестой позиции в конференции.