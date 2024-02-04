«Торпедо» проиграло 5-й матч подряд – 2:3 от «Северстали». Команда Ларионова вела 2:1 к 56-й минуте, а решающий гол пропустила на 59:40

Теги Северсталь Торпедо видео Игорь Ларионов КХЛ Егор Степанов Руслан Абросимов Хоккей

«Торпедо» проиграло пятый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Игоря Ларионова уступила «Северстали» (2:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В ходе третьего периода «Торпедо» вело в счете 2:1.

«Северсталь» сравняла счет на 56-й минуте в третьем периоде – отличился нападающий Егор Степанов. Победный гол череповецкого клуба забросил Руслан Абросимов – на отметке 59:40.

«Торпедо» имеет в активе 69 очков в 59 матчах и находится на пятой строчке в таблице Западной конференции.

«Северсталь» набрала 67 баллов в 58 играх и располагается на шестой позиции в конференции.

30 комментариев
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Торпедо, стыдоба! В плей офф делать нечего....
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Севу с Победой! Торпедо снова поиздевалось над болельщиками, и результатом и игрой.
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зато самые дорогие билеты в лиге... тройку гончарука и кручинина можно в вхл смело отправлять.
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Первое звено хоронит команду) Кого Конюшков накрывал одному ему известно.
Сказочка постепенно заканчивается и Нижний возвращается туда,откуда в прошлом сезоне выбрался увы
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Северсталь играла прекрасно, заслуженная победа.( бол. Торпедо.)
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Не игра а триллер. В целом, равные соперники, Торпедо проспало концовку, может устали, может еще что.
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Сева, вы просто молодцы..!!!
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Секундочку.
4 матча назад тут в топе были комментарии о том, что Торпедо обязано быть в четверке.
Что Спартак, Цска и Динамо они обыграют без проблем.
Так что произошло?!
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Северсталь играла лучше, точнее, быстрее… В серии 2:2… Козыреву удачи в ПО! Нам пытаться найти перед ПО свою игру…
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Ещё на 55-й минуте было: Торпедо - 71, Сева - 65, ЦСКА - 65.
А по итогу: Торпедо - 69, Сева - 67, ЦСКА - 66.
Опять у Ларионова «хороший матч»? ))
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Ответ daniel-cristian
зато самые дорогие билеты в лиге... тройку гончарука и кручинина можно в вхл смело отправлять.
И Кульбакова вместе с ними.
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Ответ Витольд Бубеный
Торпедо, стыдоба! В плей офф делать нечего....
А в начале сезона все кричали что эти "мушкетеры" всех порвут.
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Ответ vadim 1980
Ты не патриот, ты истеричка
ответишь лично ?
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Ответ Caniball
Секундочку. 4 матча назад тут в топе были комментарии о том, что Торпедо обязано быть в четверке. Что Спартак, Цска и Динамо они обыграют без проблем. Так что произошло?!
Как можно кого то обыграть если ведущие нападающие не забивают,вратари подводят
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Ответ Caniball
Секундочку. 4 матча назад тут в топе были комментарии о том, что Торпедо обязано быть в четверке. Что Спартак, Цска и Динамо они обыграют без проблем. Так что произошло?!
У команды обычный спад. Надеюсь к плей-офф раскачаются
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Ответ Джульетта Джульетта
Все, что ни делается, к лучшему
Правда? Если СКА возьмет титул то же самое скажешь?
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Ответ Dundee
Я промолчу .А то скажут опять ,что жду поражений и не патриот клуба )))
Ты не патриот, ты истеричка
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Ответ Василий Массанов
Не игра а триллер. В целом, равные соперники, Торпедо проспало концовку, может устали, может еще что.
Вратарь упал,вместо того что бы ловить.
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Начало сезона: Ларионов гений.
Середина сезона: Ларионова в Детройт.
Конец сезона: Ларионов ниже Северстали в таблице.
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Рано начали экономиться перед ПО...
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Я не понял,для чего Кульбаков,на последних секундах исполнил кульбит,если вратарь падает он как правило уже не ловит шайбу.
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Я промолчу .А то скажут опять ,что жду поражений и не патриот клуба )))
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Позорище! Мяса пускай поедятможет бегать быстрее будут!
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На форме Северстали, только чёрного двуглавого орла не хватает.
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