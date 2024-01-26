Никитин об итогах домашней серии «Локомотива»: «Неудовлетворительно. Не по очкам, а по содержанию игры, по пониманию, куда мы идем»

Теги Локомотив травмы Егор Аверин Игорь Никитин Динамо Минск КХЛ Никита Черепанов Ярослав Лихачев Хоккей

Игорь Никитин подвел итоги матча с минским «Динамо» (3:5).

«Обидно за болельщиков. Вселить такую надежду – и разочароваться. Такой осадок остался. Самому себе рыть яму нельзя, что мы и сделали в конце периода. Мы не собираемся никуда падать. Нужно закаляться и осознавать, что делаешь.

Перестановки в третьем периоде сработали до счета 3:3. Есть вещи, которые нельзя делать ни «пять на пять», ни «пять на четыре», ни «четыре на пять». Это принципиально. Когда их нарушаешь, выиграть тяжело. Не принято в семье на кухне гадить – на это же не надо обращать внимание. Здесь то же самое.

Итоги домашней серии – неудовлетворительно. Не по очкам, а по содержанию игры, по пониманию, куда мы идем. Последние два матча – следствие этого.

Лихачев отдыхает, готовится к следующей игре. Надеемся, что Черепанов поедет на выезд. У Аверина еще две недели срок восстановления по регламенту», – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Во время 6-матчевой домашней серии клуб одержал 3 победы.

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1 комментарий
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Похоже , что у Никитина есть молодая команда , но без "яиц" . Хотя известно , что есть "игла", но она в "яйце " у ЮНЯ !
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