Никита Серебряков: «Цель выйти в плей-офф стоит перед другими командами. У СКА задача одна – это Кубок Гагарина»

Никита Серебряков назвал победу в Кубке Гагарина единственной задачей СКА.

– Три матча провел в этом сезоне с минским «Динамо». Все были непростыми. В чем заключается сложность минчан?

– Все игры по-разному складываются. Мастеровитая команда.

– Проиграли, пропустив шайбу за секунду до конца овертайма. Можно ли назвать это поражение обидным?

– Не то, что обидное… Мы сами виноваты в своем поражении. Ужасно начали первый период. Только третий период можно записать в актив. Один период не выигрывает игры. Хорошо, что забрали одно очко. Двигаемся дальше.

– СКА проводил первый матч после того, как досрочно оформил выход в плей-офф. Могло ли как-то повлиять на игру команды то, что задачу на регулярный чемпионат выполнили?

– Я думаю, что у СКА нет такой задачи выйти в плей-офф. Есть другие команды, перед которыми стоит такая цель. А у нас задача одна – это . Думаю, это не совсем актуально говорить, что мы выполнили какую-то задачу. У нас совсем другие цели. Двигаемся от игры к игре. Стараемся налаживать свою игру.

– В тренировочном процессе уже заметно, что начинается подготовка к плей-офф?

– Мы весь сезон готовимся к плей-офф. Обсуждаем моменты, стараемся улучшить свою игру. Мы не смотрим на то, сколько осталось до начала плей-офф. Мы играем и улучшаем свою игру.

– Вы говорите, что у СКА нет задачи выйти в плей-офф. Но есть ли цель у команды выиграть регулярный чемпионат, защитив Кубок Континента? Плюс будет лучший посев в плей-офф?

– Конечно, это очень нам поможет. Это нужно сделать. Шансы у нас есть. Просто нужно улучшить свою игру, выигрывать матчи. Думаю, это будет хорошим окончанием регулярного чемпионата, – сказал вратарь СКА.