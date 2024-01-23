Никита Серебряков: «Цель выйти в плей-офф стоит перед другими командами. У СКА задача одна – это Кубок Гагарина»
Никита Серебряков назвал победу в Кубке Гагарина единственной задачей СКА.
– Три матча СКА провел в этом сезоне с минским «Динамо». Все были непростыми. В чем заключается сложность минчан?
– Все игры по-разному складываются. Мастеровитая команда.
– Проиграли, пропустив шайбу за секунду до конца овертайма. Можно ли назвать это поражение обидным?
– Не то, что обидное… Мы сами виноваты в своем поражении. Ужасно начали первый период. Только третий период можно записать в актив. Один период не выигрывает игры. Хорошо, что забрали одно очко. Двигаемся дальше.
– СКА проводил первый матч после того, как досрочно оформил выход в плей-офф. Могло ли как-то повлиять на игру команды то, что задачу на регулярный чемпионат выполнили?
– Я думаю, что у СКА нет такой задачи выйти в плей-офф. Есть другие команды, перед которыми стоит такая цель. А у нас задача одна – это Кубок Гагарина. Думаю, это не совсем актуально говорить, что мы выполнили какую-то задачу. У нас совсем другие цели. Двигаемся от игры к игре. Стараемся налаживать свою игру.
– В тренировочном процессе уже заметно, что начинается подготовка к плей-офф?
– Мы весь сезон готовимся к плей-офф. Обсуждаем моменты, стараемся улучшить свою игру. Мы не смотрим на то, сколько осталось до начала плей-офф. Мы играем и улучшаем свою игру.
– Вы говорите, что у СКА нет задачи выйти в плей-офф. Но есть ли цель у команды выиграть регулярный чемпионат, защитив Кубок Континента? Плюс будет лучший посев в плей-офф?
– Конечно, это очень нам поможет. Это нужно сделать. Шансы у нас есть. Просто нужно улучшить свою игру, выигрывать матчи. Думаю, это будет хорошим окончанием регулярного чемпионата, – сказал вратарь СКА.
Вспомнился отличный автогол из овертайма СКА-Динамо Мн, увы, отменённый из-за "вне игры".
Вот это было бы по настоящему обидным поражением! ;) Там и проход был хорош, и игрок СКА по-малкински завёз в свои ;)
ЗЫ
Зря вы на парня гоните в комментах.
Серебро - отличный, яркий кипер - смотреть на его игру интересно. Как по мне, лучшее приобретение СКА в этом сезоне - не случайно, именно с его приходом ротенбуржцы начали штамповать победы.
Но, нельзя исключать и значение СИСТЕМЫ, конечно )))