Ротенберг о переезде на «СКА-Арену»: «Верим, что справимся с этим вызовом, и в первой игре 11 февраля увидим полные трибуны»

Теги СКА болельщики КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Роман Ротенберг СКА-Арена Хоккей

Роман Ротенберг высказался о переезде СКА на новую арену.

Клуб из Санкт-Петербурга переедет на «СКА-Арену» 11 февраля. Сейчас команда играет в Ледовом дворце.

– СКА будет играть на новой арене, вместимость которой почти в полтора раза больше. Есть программа, как привлечь новых зрителей на трибуны?

– Вы придете?

– Я приду.

– Значит, и все придут.

– А те, кто сюда не попадал из-за вместимости?

– Это новый вызов для нас. Уверен, мы с этим справимся. Наши коллеги работают круглосуточно, я не шучу. Ночами не спят. Там очень много деталей.

«СКА-Арена» – это отдельная юрструктура. Мы взаимодействуем с коллегами на «СКА-Арене». Этот коллективный труд должен принести нам успех. Там очень много разных деталей, не буду в это углубляться.

Верим, что справимся с этим новым вызовом, и в первой игре 11 февраля увидим полные трибуны. Если вы придете – точно будут полные трибуны. Ждем вас, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

СКА все же переезжает – уже в феврале. Хотя Ротенберг на новую арену не хотел

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5 комментариев
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Безотносительно личности.
Такое впечатление, что ему яндексовская Алиса тексты ответа транслирует. Ни читать, ни слушать невозможно. Вроде и на русском говорит, но словно через переводчик...
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Сколько пафоса.
И в чём тут вызов?
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а чё не 24.02 преступники ?
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Ответ AF
Человек владеет думаю минимум 4 языками, поэтому конечно ему сложно Финский, Английский, Русский и Португальский (Жозе Морино точно выдаёт значение)
Поправь коммент, бро!
А то вы на родственника этого лингвиста похожи )))
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