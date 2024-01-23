Ротенберг о переезде на «СКА-Арену»: «Верим, что справимся с этим вызовом, и в первой игре 11 февраля увидим полные трибуны»

Роман Ротенберг высказался о переезде СКА на новую арену.

Клуб из Санкт-Петербурга переедет на «СКА-Арену» 11 февраля. Сейчас команда играет в Ледовом дворце.

– СКА будет играть на новой арене, вместимость которой почти в полтора раза больше. Есть программа, как привлечь новых зрителей на трибуны?

– Вы придете?

– Я приду.

– Значит, и все придут.

– А те, кто сюда не попадал из-за вместимости?

– Это новый вызов для нас. Уверен, мы с этим справимся. Наши коллеги работают круглосуточно, я не шучу. Ночами не спят. Там очень много деталей.

« » – это отдельная юрструктура. Мы взаимодействуем с коллегами на «СКА-Арене». Этот коллективный труд должен принести нам успех. Там очень много разных деталей, не буду в это углубляться.

Верим, что справимся с этим новым вызовом, и в первой игре 11 февраля увидим полные трибуны. Если вы придете – точно будут полные трибуны. Ждем вас, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

СКА все же переезжает – уже в феврале. Хотя Ротенберг на новую арену не хотел