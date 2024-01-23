Ротенберг о переезде на «СКА-Арену»: «Верим, что справимся с этим вызовом, и в первой игре 11 февраля увидим полные трибуны»
Роман Ротенберг высказался о переезде СКА на новую арену.
Клуб из Санкт-Петербурга переедет на «СКА-Арену» 11 февраля. Сейчас команда играет в Ледовом дворце.
– СКА будет играть на новой арене, вместимость которой почти в полтора раза больше. Есть программа, как привлечь новых зрителей на трибуны?
– Вы придете?
– Я приду.
– Значит, и все придут.
– А те, кто сюда не попадал из-за вместимости?
– Это новый вызов для нас. Уверен, мы с этим справимся. Наши коллеги работают круглосуточно, я не шучу. Ночами не спят. Там очень много деталей.
«СКА-Арена» – это отдельная юрструктура. Мы взаимодействуем с коллегами на «СКА-Арене». Этот коллективный труд должен принести нам успех. Там очень много разных деталей, не буду в это углубляться.
Верим, что справимся с этим новым вызовом, и в первой игре 11 февраля увидим полные трибуны. Если вы придете – точно будут полные трибуны. Ждем вас, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
СКА все же переезжает – уже в феврале. Хотя Ротенберг на новую арену не хотел
Такое впечатление, что ему яндексовская Алиса тексты ответа транслирует. Ни читать, ни слушать невозможно. Вроде и на русском говорит, но словно через переводчик...
И в чём тут вызов?
А то вы на родственника этого лингвиста похожи )))