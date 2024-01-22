Руа о 1-й победе во главе «Айлендерс»: «Всегда хочется выиграть первый матч, благодарен игрокам за усилия. Сорокин был очень хорош»

Патрик Руа высказался о победе «Айлендерс» в первом матче под его руководством.

Клуб с Лонг-Айленда обыграл «Даллас» (3:2 ОТ) на домашней арене.

Руа стал главным тренером клуба вместо уволенного Лэйна Ламберта.

«Всегда хочется выиграть первый матч. Я очень благодарен игрокам за те усилия, которые они приложили. Я надеялся, что сегодня будет хорошее шоу для наших болельщиков, и они проведут приятный вечер.

Сорокин был очень хорош. Он выглядит очень уверенным. В последнее время ему приходится много играть ( вышел в старте на 9-й матч подряд, так как Семен Варламов травмирован – прим. Sports.ru).

Он показывает солидную игру. Понятно, почему в прошлом сезоне он был претендентом на «Везину», – сказал новый тренер « ».

Сорокин отразил 40 бросков «Далласа» из 42 и стал 2-й звездой матча. Победа – 1-я за 5 игр