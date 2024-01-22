Руа о 1-й победе во главе «Айлендерс»: «Всегда хочется выиграть первый матч, благодарен игрокам за усилия. Сорокин был очень хорош»

Теги Айлендерс Даллас НХЛ Патрик Руа Илья Сорокин Хоккей

Патрик Руа высказался о победе «Айлендерс» в первом матче под его руководством.

Клуб с Лонг-Айленда обыграл «Даллас» (3:2 ОТ) на домашней арене. 

Руа стал главным тренером клуба вместо уволенного Лэйна Ламберта. 

«Всегда хочется выиграть первый матч. Я очень благодарен игрокам за те усилия, которые они приложили. Я надеялся, что сегодня будет хорошее шоу для наших болельщиков, и они проведут приятный вечер. 

Сорокин был очень хорош. Он выглядит очень уверенным. В последнее время ему приходится много играть (Илья вышел в старте на 9-й матч подряд, так как Семен Варламов травмирован – прим. Sports.ru).

Он показывает солидную игру. Понятно, почему в прошлом сезоне он был претендентом на «Везину», – сказал новый тренер «Айлендерс».

Сорокин отразил 40 бросков «Далласа» из 42 и стал 2-й звездой матча. Победа – 1-я за 5 игр

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Момент в матче был любопытный, когда закончилась игра, всё ушли в подтрибунное помещение, на льду оставались только Ли и Мартин. Так Ли подъехал к воротам и достал победную шайбу, положил в крагу и пошёл в раздевалку. Догадываюсь кому он её отдаст
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий