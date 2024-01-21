Гендиректор «Кузни»: «Губернатор сказал: «Первое место займете – пойдете в КХЛ». Нужно сделать многое. Старт подготовке заявки дан, думаю, а дальше будем смотреть»

Теги Металлург Нк КХЛ ВХЛ Кубок Петрова Политика ТАСС Хоккей

Андрей Денякин высказался о возможном возвращении «Кузни» в КХЛ.

Клуб уже выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2008 по 2017 год.

«Мы 3,5 года практически выживали, пытались сохранить хоккей в Новокузнецке, и мы это сделали. Сейчас наступил период развития, он не быстрый: нужно поднимать школу, молодежку плюс основную команду.

Чтобы идти в КХЛ, нужно сделать многое. Думаю, старт подготовке заявки, скорее всего, дан, а дальше будем смотреть. Сейчас мы подготовили краткосрочную программу на три года», – сказал генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Андрей Денякин.

По словам гендиректора, одной из главных целей программы является завоевание Кубка Петрова.

«Венцом этого развития должно стать появление в команде игроков уровня КХЛ, у нас должны быть укомплектованные команды молодежки и основы. Дальше будем разговаривать, потому что губернатор так и сказал: «Первое место займете – пойдете в КХЛ».

По этой теме мы встречались и с губернатором, и с главой города Сергеем Николаевичем Кузнецовым. Все понимают, что просто зайти в КХЛ – это неправильно. Зайти и потом спуститься вниз и влачить жалкое существование?

После утверждения программы и прохождения ряда шагов уже можем думать о заявке. Потому что неправильно быть чьим-то фармом в КХЛ», – отметил Денякин.

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4 комментария
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Херня это всё, не связанная, толку то от первого места в ВХЛ, команду на 80% придется создавать новую, вон лада пример, какая разница какое место они займут, есть деньги есть КХЛ, нет денег и в вхл будет дно.
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МирДверьМяч
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все что говорит правительство можно смело считать наоборот
+2
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спорт вне политики,причем тут губернатор.
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