Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер выбраны болельщиками для участия в конкурсах на Матче звезд НХЛ

Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер довыбраны для участия в конкурсах на Матче звезд НХЛ.

Два игрока « » присоединились к 10 хоккеистам, которые ранее были отобраны лигой.

Это защитник Кэйл Макар («Колорадо»), форварды Никита Кучеров («Тампа»), Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль (оба – «Эдмонтон»), Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер (оба – «Торонто»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Давид Пастрняк («Бостон»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»).

В этом году изменен формат мастер-шоу – 12 игроков разыграют 1 миллион долларов в конкурсах по системе многоборья.

На первом этапе каждый хоккеист примет участие в четырех из шести конкурсов. Игроки будут соревноваться в скорости, силе броска, точности пасов и бросков. Первое место приносит 5 очков, второе – 4 и так далее.

Во второй этап пройдут 8 лучших игроков. Они примут участие в серии буллитов, где смогут сами выбрать вратарей, которым они хотят противостоять.

Решающим конкурсом для 6 лучших игроков по итогам 2 этапов станет полоса препятствий, за успешное прохождение которой можно будет заработать удвоенное количество очков.

Победитель многоборья получит один миллион долларов. Звездный уик-энд в Торонто пройдет с 1 по 3 февраля.