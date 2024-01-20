«Нэшвилл» готов выслушать предложения по обмену Сароса, хотя предпочел бы его продлить (Пьер ЛеБрюн)

Теги возможные переходы Нэшвилл НХЛ Пьер ЛеБрюн Юусе Сарос Хоккей

«Нэшвилл» готов выслушать предложения по обмену вратаря Юусе Сароса.

Приоритетом клуба является продление контракта с 28-летним финским голкипером в межсезонье.

При этом «Предаторс» готовы рассмотреть предложения об обмене – в том случае, если они будут серьезными, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

По его словам, причина открытости клуба к возможной сделке – высокий интерес к надежным вратарям среди клубов, претендующих на Кубок Стэнли. 

Контракт Сароса с кэпхитом 5 миллионов долларов действует до завершения сезона-2024/25. В соглашении нет ограничений на обмен.

В последних трех голосованиях за обладателя «Везина Трофи» финн занял 6-е (2021 год), 3-е (2022) и 4-е (2023) места. 

При этом в текущем сезоне его статистика является худшей за все время выступлений в лиге – 90,6% сэйвов в 35 играх при коэффициенте надежности 2,96. 

Аскаров одержал 9 побед в последних 10 матчах за фарм «Нэшвилла». У него 3 шатаута на отрезке

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3 комментария
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Нью-Джерси самый явный клуб, кому Сарос точно бы не помешал. Вопрос в том, что хочет получить Нэшвилл за него.
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Аскаров похоже руководство впечатлил, потому как еще где-то полгода назад Сарос был неприкасаем
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Ответ Эдуард Варнавский
Нью-Джерси самый явный клуб, кому Сарос точно бы не помешал. Вопрос в том, что хочет получить Нэшвилл за него.
У Нью-Джерси много активов для обмена.
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