«Нэшвилл» готов выслушать предложения по обмену Сароса, хотя предпочел бы его продлить (Пьер ЛеБрюн)

«Нэшвилл» готов выслушать предложения по обмену вратаря Юусе Сароса.

Приоритетом клуба является продление контракта с 28-летним финским голкипером в межсезонье.

При этом «Предаторс» готовы рассмотреть предложения об обмене – в том случае, если они будут серьезными, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

По его словам, причина открытости клуба к возможной сделке – высокий интерес к надежным вратарям среди клубов, претендующих на Кубок Стэнли.

Контракт Сароса с кэпхитом 5 миллионов долларов действует до завершения сезона-2024/25. В соглашении нет ограничений на обмен.

В последних трех голосованиях за обладателя «Везина Трофи» финн занял 6-е (2021 год), 3-е (2022) и 4-е (2023) места.

При этом в текущем сезоне его статистика является худшей за все время выступлений в лиге – 90,6% сэйвов в 35 играх при коэффициенте надежности 2,96.

Аскаров одержал 9 побед в последних 10 матчах за фарм «Нэшвилла». У него 3 шатаута на отрезке