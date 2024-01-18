Ларионов про 1:2 от «Витязя»: «Торпедо» не наиграло на победу и заслуженно проиграло. Начало игры – отвратительно. Проиграли в движении»

Игорь Ларионов заявил, что «Торпедо» заслуженно проиграло «Витязю».

«Торпедо» уступило со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата .

– Соперника – с победой, с хорошей игрой. Не скажу, что мы играли плохо, но не наиграли на победу и заслуженно проиграли, скажу так.

– Много свободы дали на пятаке. Как с этим бороться?

– Не только на пятаке. Мы проиграли в движении, начали матч просто отвратительно, и это уже не первый раз.

Дали сопернику практически диктовать свои условия на нашей площадке. Один бросок за период – это просто катастрофа. Хороший момент – то, что во втором периоде начали играть получше.

Четыре минуты удаления, которые были, ребята выстояли очень сильно, – это дало глоток воздуха, надежду на то, что можно спасти матч, но, к сожалению, где-то чего-то не хватает.

Может быть, свежести, уверенности, не знаю… Хотя уверенность в принципе приобрели в предыдущем матче против «Металлурга».

То, что на пятачке даем сопернику чувствовать себя вольготно – конечно, это неприемлемо.

– Очень много ошибок при выходе из своей зоны и в средней. Что происходит?

– Мы сами немножко удивлены тем количеством брака, который происходит, причем происходит по нашей вине. Мы сами в простой ситуации принимаем неправильные решения.

Это очень трудно понять, потому что мы работаем последние несколько дней именно над тем, чтобы все-таки было качество передач в тренировочном процессе, которое потом выливается в игру. Мы этого ждем, но, к сожалению, такие вещи начинают происходить.

Начинается какой-то мандраж, какие-то спонтанные решения, которые абсолютно нелогичны. И здесь ты не можешь кого-то конкретно обвинить или на кого-то конкретно пальцем показать: это коллективная несогласованность, которая режет глаз. И режет нам, тренерам, так же, как и вам.

Это нехарактерно для нашей команды, когда мы начинаем в простых ситуациях играть очень безалаберно.

Я не знаю, усталость это или какой-то эмоциональный спад после предыдущего матча, но мы сказали перед игрой, чего ожидать от « »: это рабочая команда, которую просто так не обыграешь.

Здесь нужно двигаться, кататься, хотеть больше, чем они и стараться быть на шаг быстрее.

К сожалению, этого не произошло, хотя концовка матча и третий период были не такими плохими. Но это далеко от идеала, – сказал главный тренер « » .